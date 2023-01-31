تردد قناة SSC الناقلة لكأس العالم للأندية استقبل تردد قناة SSC HD 1444 الرياضية السعودية

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بوابة الفجر

تردد قناة SSC الناقلة لكأس العالم للأندية استقبل تردد قناة SSC HD 1444 الرياضية السعودية، تردد ssc sport 3 على نايل سات، الآن يستقبل تردد ssc، تردد ssc الجديد hd 2023 القنوات الرياضية السعودية، يبحث عشاق SSC في الساحرة المستديرة دائمًا عن قنوات رياضية مجانية لمتابعة مباريات كرة القدم المختلفة مؤخرًا، ظهرت حزمة من قنوات ssc الرياضية السعودية مجانًا على أقمار عربسات ونايل سات وبدر سات، حيث تقدم قنوات ssc بطولات دولية متنوعة أيضًا. كبطولات محلية في مختلف الأنشطة الرياضية، لذا في موقعنا المتميز سنتناول تردد قنوات ssc.

ستقوم شبكة SSC ببث مسابقات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكانت القناة السعودية قد بثت في وقت سابق مباريات النسخة السابقة من كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات في فبراير الماضي، وستبث قناة SSC نقل نهائيات كأس العالم للأندية، إلى جانب القناة الرياضية المغربية، والتي أيضا حصلت على الحقوق.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عربسات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418.

وستقام نهائيات كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 1 و11 فبراير المقبل، بمدينتي الرباط وطنجة.

وسيشارك في النسخة المقبلة لمونديال الأندية كل من الأهلي، الوداد البيضاوي المغربي، ريال مدريد الإسباني، فلامنجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي، الهلال السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وسيستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي، فى الأول من فبراير، على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الدور الثاني للبطولة، على أن يلتقي الوداد البيضاوي المغربي مع الهلال السعودي، في الدور ذاته.

تردد قناة SSC الناقلة لكأس العالم للأندية

يمكنك استقبال باقة قنوات ssc على جهاز الرسيفر الخاص بك على قمر العرب سات والنايل سات وبدر سات عن طريق الترددات الآتية

تردد قنوات ssc على القمر بدر سات

تردد قناة ssc 3 على النايل سات يمكن لعشاق كرة القدم الذي يرغبون في مشاهدة بطولات كرة القدم الدولية والمحلية تنزيل باقة قنوات ssc الرياضية السعودية.

وذلك على قمر بدر سات من خلال ضبط الجهاز على التردد الآتي:

القمر الصناعي: بدر سات.
معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.
الاستقطاب افقي اتش.
معامل تصحيح الخطا ٣/٤ أو ٢/٣.
النظام: DVB-S2/8PSK

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القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي فى كأس العالم للأندية من البيت