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أسعار الذهب تتجه لتحقيق ثالث ارتفاع شهري على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر

واصلت أسعار الذهب التوجه نحو تحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع عام للدولار وتوقعات بإبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة زيادة أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة مقتربا من أعلى مستوياته في الجلسة عند 1927.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1645 بتوقيت جرينتش. وزاد سعر المعدن النفيس 5.7 بالمئة في يناير كانون الثاني.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1943.60 دولار.

ويتجه الدولار لتكبد خسائر للشهر الرابع على التوالي مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأمريكي قراره بشأن السياسة النقدية في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء متبوعا بمؤتمر صحفي من رئيسه جيروم باول.

وارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.71 دولار للأوقية بينما زاد سعر البلاتين 0.5 بالمئة هو الآخر إلى 1013.38 دولار، لكن كليهما في طريقه لتكبد أول خسارة شهرية له في خمسة أشهر.

وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1648.75 دولار.

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