تردد قنوات السعودية الرياضية SSC HD الجديد 1444 الناقلة لبث مباشر مباراة الأهلي

القناة الرياضية السعودية الجديدة SSC HD 1444 بعد حصول مجموعة قنوات ssc الرياضية الجديدة على الحق الحصري لبث أهم المباريات والبطولات الرياضية داخل وخارج المملكة العربية السعودية بما في ذلك قارة آسيا، تردد البحث عن قنوات ssc الجديدة التي أطلقتها زادت هذه القنوات وأصبحت كرة القدم الجدير بالذكر أن هذه القنوات الرياضية هي نتاج تعاون بين الشركة السعودية الرياضية ومجموعة MBC، لذلك تم الإعلان رسميًا عن بث مباريات السعودية والبطولات الآسيوية حصريًا على هذه القنوات الفضائية.

تردد قنوات ssc الرياضية المفتوحة

أصبح ضبط تردد قنوات ssc الرياضية المفتوحة على التلفزيون ضرورة لمتابعة أهم الرياضات، خاصة بعد أن حصلت هذه القنوات على حقوق بث أهم الأحداث الرياضية السعودية والآسيوية، لذا تقدم قناة ssc حزمتين تعال واستمع. شاهد المباراة، واحدة عبر الإنترنت عبر منصة شاهد والأخرى على القنوات التلفزيونية من خلال ضبط التردد على قمرَي نايل سات وعرب سات على النحو التالي:

تردد قناة SSC الرياضية السعودية عبر نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية عبر عرب سات