أضبط الآن.. تردد قناة ssc الرياضية السعودية 2023 علي جميع الأقمار الصناعية لمشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر
أصبح ضبط تردد قنوات ssc الرياضية المفتوحة على التلفزيون ضرورة لمتابعة أهم الرياضات، خاصة بعد أن حصلت هذه القنوات على حقوق بث أهم الأحداث الرياضية السعودية والآسيوية، لذا تقدم قناة ssc حزمتين تعال واستمع. شاهد المباراة، واحدة عبر الإنترنت عبر منصة شاهد والأخرى على القنوات التلفزيونية من خلال ضبط التردد على قمرَي نايل سات وعرب سات على النحو التالي:
تردد قناة ssc
يمكنكم ضبط وتحميل هذا التردد على أقمار نايل سات لمشاهدة جميع المباريات التي تبث على هذه القناة بجودة صوت وصورة ممتازة ومتابعة أهم الأخبار الرياضية في المملكة العربية السعودية وعرض جميع الأخبار المتعلقة بهذه القناة السعودية للوطني. التردد على النحو التالي:
تردد قنوات SSC نايل سات
- التردد: 12523
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة SSC عربسات
- التردد: 12418
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
كيفية ضبط تردد قنوات SSC Sports
لضبط تردد قناة SSC Sports استقبل ترددها الجديد واتبع الخطوات التالية:
- يتم الضغط على قائمة menu.
- ثم نقوم باختيار توليف يدوي.
- نقوم بتحديد القمر الصناعي الذي سوف يتم بحث القناة عليه سواء كان نايل سات أو عَرب سات أو غير ذلك.
- بعد ذلك تكتب كلًا من التردد الحديث بشكل صحيح، ومعدل الترميز، ومُعدل الاستقطاب.
- يليها النقر على كلمة موافق.
- سوف يتم البحث عن القناة، وتُنزل في قائمة القنوات، ومن هنا يستطيع المتابعين الاستمتاع بجميع المباريات والبرامج الرياضية التي تعرضها على شاشتها.
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