أضبط الآن.. تردد قناة ssc الرياضية السعودية 2023 علي جميع الأقمار الصناعية لمشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر

أصبح ضبط تردد قنوات ssc الرياضية المفتوحة على التلفزيون ضرورة لمتابعة أهم الرياضات، خاصة بعد أن حصلت هذه القنوات على حقوق بث أهم الأحداث الرياضية السعودية والآسيوية، لذا تقدم قناة ssc حزمتين تعال واستمع. شاهد المباراة، واحدة عبر الإنترنت عبر منصة شاهد والأخرى على القنوات التلفزيونية من خلال ضبط التردد على قمرَي نايل سات وعرب سات على النحو التالي:

تردد قناة ssc

يمكنكم ضبط وتحميل هذا التردد على أقمار نايل سات لمشاهدة جميع المباريات التي تبث على هذه القناة بجودة صوت وصورة ممتازة ومتابعة أهم الأخبار الرياضية في المملكة العربية السعودية وعرض جميع الأخبار المتعلقة بهذه القناة السعودية للوطني. التردد على النحو التالي:

تردد قنوات SSC نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC عربسات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كيفية ضبط تردد قنوات SSC Sports

لضبط تردد قناة SSC Sports استقبل ترددها الجديد واتبع الخطوات التالية: