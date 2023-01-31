حجز العمرة "البوابة المصرية لحجز العمرة" تفاصيل تذكرة السعودية الجديدة وكيفية الحصول عليها

يتزايد البحث عن "تفاصيل التذكرة السعودية الجديدة دون تأشيرةوكيفية حجز العمرة"، والتي ستكون جزءًا من برنامج "تذكرتك تأشيرة" الذي أطلقته الخطوط الجوية السعودية كجزء من إجراءات تسهيل مناسك العمرة، والتي تتيح لمستخدمي الخطوط الجوية السعودية لدخول أراضيها دون الحاجة لإصدار تأشيرة دخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية.

إن أداء فريضة الحج والعمرة من الأشياء التي يسعى المسلمون حول العالم لأداءها، حيث يرغبون في زيارة بيت الله الحرام، لكن تكاليف السفر الباهظة التي حدثت مؤخرًا منعت الكثيرين من الذهاب إلى هناك.

بشرى سارة للراغبين في زيارة بيت الله الحرام، أعلنت المملكة العربية السعودية عن برنامج "تذكرتك تأشيرة"، والذي يسمح بإصدار التأشيرة مجانًا تمامًا، وسيتعين على المسافر الدفع فقط تذكرة السفر فما هي تفاصيل هذا البرنامج؟

برنامج «تذكرتك تأشيرتك » حجز العمرة

أعلن عبدالله الشهراني، مدير الخطوط الجوية بالسعودية عن البرنامج الجديد «تذكرتك تأشيرتك»، ضمن برنامج المملكة العربية السعودية لتسهيل إجراءات السفر، وجذب السياح وتنشيط السياحة، التي تعتبر مصدر دخل أساسي للدولة، خاصة وأن تلك التأشيرات الجديدة تتيح للمسافرين تأدية العمرة والحج.

أوضحت حكومة المملكة العربية السعودية أنه من المقرر ألا يرتفع سعر الحصول على تذكرة السعودية الجديدة للسفر دون تأشيرة من حيث شروط الحصول عليها وتكلفتها، ومن المقرر ألا يرتفع سعر الحصول على تذكرة الطيران الخاصة بأداء مناسك العمرة، والتي تتفاوت حسب المطار الخاص بالوجهة والدرجة التي يحجزها المسافر على متن الطائرة.

يرتبط سعر برنامج « تذكرتك تأشيرتك» حجز العمرة بسعر تذكرة الطيران التي سيقوم بحجزها المسافر، ودرجة الطيران والشركة المحجوز من خلالها دون وجود أي رسوم إضافية،حيث تتكلف في المتوسط بالعملة المصرية ما يقرب من 10 آلاف جنيه مصري للتذكرة الواحدة، إذا كان مسار الرحلة من القاهرة إلى جدة، والعودة من جدة إلى القاهرة، دون الاضطرار إلى دفع رسوم فيزا السعودية، ويُضاف إلى هذه الرسوم دفع مبلغ حجز غرفة الإقامة بإحدى فنادق المملكة ومصروفات التنقل من الفندق للحرم والعكس.

كيفية الحصول على التأشيرة المجانية للسعودية

سيتم توفير التأشيرة المجانية لزيارة المملكة العربية السعودية «تذكرتك تأشيرتك»، خلال الفترة المقبلة، حيث يمكن استخراجها عبر موقع الخطوط الجوية السعودية، دون الحاجة لدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية.

شروط الحصول على تذكرتك تأشيرتك

استخراج التأشيرة المجانية للسعودية « تذكرتك تأشيرتك» أمر سهل للغاية، حيث تستغرق مدة استخراجها 3 دقائق فقط، ويتيح هذا البرنامج إمكانية دخول المملكة دون فيزا، لكن بوجود بعضض الشروط هي:

أن يمتلك الراغب في الاستفادة من برنامج «تذكرتك تأشيرتك » جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر

لا بد من أمتلاك المُسافر صورتين شخصيتين بحجم جواز السفر وبخلفية بيضاء

لا بد أن يحصل المسافر على تذكرة طيران مؤكدة ذهاب وعودة إلى المملكة العربية السعودية

كيفية الحصول على تأشيرة الدخول للسعودية

وترصد "الدستور" كيفية الحصول على تأشيرة الدخول للسعودية من خلال الخطوات التالية

الدخول على موقع الخطوط السعودية

اختيار عرض زوار المملكة لرحلات المغادرة والعودة

اختيار تأشيرة مرور إلكترونية من صفحة المقاعد والخدمات الإضافية

اختيار المسافرين الذين يردون الحصول علي تاشيرة مرور إلكترونية

تعبة كافة المعلومات المطلوبة من المسافر

إكمال عملية الحجز من خلال الدفع لحجز تذكرة الطائرة

يتم الحصول على التاشيرة الإلكترونية في نفس الوقت

