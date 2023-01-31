نزل الآن.. تردد قناة SSC الرياضية السعودية على جميع الأقمار لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

يبحث العديد من محبي جولة الساحرة عن تردد قناة SSC Sports المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي الافتتاحية في كأس العالم للأندية، عبر محركات البحث العالمية في مصر والوطن العربي، لمشاهدة الأهلي وأوكلاند سيتي المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأندية المقرر إقامتها في المغرب ابتداء من الأربعاء 3 فبراير حتى 11 من نفس الشهر.

يستضيف المغرب بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، الموافق 3 فبراير، حتى 11 من نفس الشهر. يستضيف ملعب ابن بطوط بطنجة المباراة الافتتاحية بين النادي الأهلي وأوكلاند سيتي.

أعلنت قنوات SSC الرياضية السعودية، بث مباريات كأس العالم للأندية عبر القمر الصناعي النايل سات، بالإضافة إلى القمر الصناعي عربسات، وأعلنت القنوات الرياضية المغربية، بث مباريات كأس العالم للأندية عبر القمر الصناعي عربسات مجانًا دون تشفير.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية عبر نايل سات الناقلة لمباراة الاهلي واوكلاند سيتي

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية عبر عرب سات الناقلة لمباراة الاهلي واوكلاند سيتي

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة الاهلي واوكلاند سيتي

- القمر الصناعي: العرب سات

-التردد: 12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ 3/4.

موعد مباراة الاهلي ضد اوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

تبدأ مباراة الاهلي المصري أمام اوكلاند سيتي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت المغرب وسيتم إذاعتها عبر قوات الرياضية المغربية عبر القمر الصناعي عرب سات، والعاشرة مساء بتوقيت السعودية عبر قناة الرياضية السعودية عبر القمر الصناعي نايل سات بالإضافة إلى القمر الصناعي عرب سات مجانًا دون تشفير.

الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه، بعد مشاركته في النسخة الأخيرة من مونديال الإمارات، نجح في الفوز بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه، ولم يصل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية حتى الآن طوال تاريخه.

ويشارك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية وفق لوائح المونديال، والتي تنص على عدم مشاركة فريقين من دولة واحدة، بعد أن حل في المركز الثاني لفريق الوداد المنظم للبطولة، في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.