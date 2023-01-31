"عروض خاصة" حجز عمرة رمضان 2023 وأسعار التذاكر والإقامة

حجز عمرة رمضان 2023 وأسعار التذاكر والإقامة، تعتبر عمرة رمضان من أكثر الخدمات الدينية التي يطلبها الكثيرون، لما لها من تأثير على روح المسلم، ونحن الآن على بعد أشهر قليلة من الشهر الفضيل.

وفي هذا الصدد، كشفت شركات السياحة الدينية العاملة في موسم الحج والعمرة عن أسعار العمرة لشهر رمضان لعام 1444 هـ الموافق 2022 م، وبالتزامن مع عدد المعتمرين المصريين الذين تجاوزوا حتى الآن 100 ألف حاج، حسب إلى وزارة الحج والعمرة السعودية منذ انطلاق رحلات العمرة الأول من الشهر. أكتوبر الماضي 2022.

تعد العمرة سنة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، ومن فضل العمرة في شهر رمضان أنها تعدل حجة برفقة رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - وجاء هذا الفضل فيما رواه عنه ابن عباس -رضي الله عنه - حيث قال: "لَمَّا رَجَعَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن حَجَّتِهِ قالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الأنْصَارِيَّةِ: ما مَنَعَكِ مِنَ الحَجِّ؟ قالَتْ: أبو فُلَانٍ - تَعْنِي زَوْجَهَا - كانَ له نَاضِحَانِ، حَجَّ علَى أحَدِهِمَا، والآخَرُ يَسْقِي أرْضًا لَنَا، قالَ: فإنَّ عُمْرَةً في رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أوْ حَجَّةً مَعِي".

هذا وقد حثّ النبي - صلّى الله عليه وسلّم - على العمرة، إذ هي من العبادات التي لها فضل كبير وهي مكفرة للذنوب، ولا شك أن العمل الصالح في رمضان له أجرٌ أعظم وفضل أكبر، فلو كانت تأديتها في شهر رمضان فإن المعتمر ينال هذا الفضل، وقد ذكر في ذلك أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلّى الله عليه وسلّم - حيث قال: "العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ ليسَ له جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ"، وتعدل العمرة في فضلها الجهاد في سبيل الله بالنسبة للمرأة حيث قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "يا رسولَ اللهِ: هل على النِّساءِ جِهادٌ؟ قال: نَعم، عليهِنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فيه، الحَجُّ والعُمرةُ".

الأوراق المطلوبة للتقديم برحلات العمرة

- جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ السفر.

- عدد 3 صور شخصية خلفية بيضاء.

- ولا يشترط المحرم أو السن.

وتتميز رحلات العمرة لهذا الموسم بالتنظيم الدقيق، وذلك بعد إطلاق بوابة العمرة الإلكترونية لراغبي العمرة من خلال الشركات السياحية المنظمة، مما قضى كليا على التلاعب بالتأشيرات وبيعها في السوق السوداء، من ناحية أخرى أصبح لكل معتمر كود خاص يؤكد حصوله على برنامج سياحي منظم يشمل:

- حجز أماكن إقامة.

- عمل المناسك.

- الانتقالات.

- التأشيرة وتذكرة الطيران.

- الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة مكيفة.

- مشرف متخصص لمرافقة المعتمرين.

- المزارات بالمدينة المنورة.

- هدايا قيمة للمعتمرين.

أسعار المستوى المتوسط لرحلات العمرة

تتمثل الأسعار المتوسطة لرحلات العمرة في خمسة مراحل وهي:

- 40 ألف جنيه لمدة شهر كامل، وخط السير (القاهرة/جدة/القاهرة)، والسكن رباعي في فنادق شارع إبراهيم الخليل بالمواصلات.

- 45 ألف جنيه لمدة شهر كامل، وخط السير (القاهرة/المدينة/جدة/القاهرة)، والسكن ثلاثي في فنادق شارع إبراهيم الخليل بالمواصلات.

- 48 ألف جنيه لمدة شهر كامل، وخط السير (القاهرة/المدينة/القاهرة)، والسكن خماسي بالمواصلات في فنادق سرايا المنام بمكة، وفنادق ديوان روز 5 ليال.

- 49 ألف جنيه لمدة شهر كامل، وخط السير (القاهرة/المدينة/القاهرة)، والسكن رباعي بالمواصلات في فنادق سرايا المنام بمكة، وفنادق ديوان روز 5 ليال.

- 53 ألف جنيه لمدة شهر كامل، وخط السير (القاهرة/المدينة/القاهرة)، والسكن ثلاثي بالمواصلات في فنادق سرايا المنام بمكة، وفنادق ديوان روز 5 ليال.

أسعار المستوى العالي لرحلات العمرة

من ناحية أخرى تتمثل أسعار المستوى العالي لرحلات العمرة في ثلاث مراحل، وهم:

- 53 ألف جنيه لمدة شهر كامل خط السير (قاهرة/مدينة/قاهرة) السكن الخماسي في فناق أوتاد مكة لمدة 23 ليلة، وفنادق ديوان روز 5 ليال.

- 55 ألف جنيه لمدة شهر كامل خط السير (قاهرة/مدينة/قاهرة) السكن رباعي في فنادق أوتاد مكة لمدة 23 ليلة، وفنادق ديوان روز 5 ليال.

- 60 ألف جنيه لمدة شهر كامل خط السير (قاهر/مدينة/قاهرة) السكن ثلاثي في فنادق أوتاد مكة لمدة 23 ليلة، وفنادق ديوان روز 5 ليال.