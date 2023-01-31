بالرغم من التراجع بختام التعاملات.. الأسهم أوروبية تسجل أكبر زيادة لشهر يناير في 8 سنوات

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاع بالنسبة المئوية لشهر يناير منذ 2015، بالرغم من تراجع مؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.2 بالمئة بختام التعاملات اليوم، لكنه سجل ارتفاعا شهريا نسبته 6.7 بالمئة بفعل آمال في نتائج أفضل من المتوقع للشركات وبوادر على متانة الاقتصاد.

وستحمل الأيام المقبلة اختبارا مهما لموجة الصعود في الأسهم منذ بداية العام حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس يوم الأربعاء بينما من المرجح أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي الفائدة بواقع 50 نقطة أساس يوم الخميس.

وكان مؤشر قطاع الرعاية الصحية أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600 يوم الثلاثاء مع تراجع أسهم شركتي نوفو نورديسك وروش القابضة.

وتراجع مؤشرا قطاعي العقارات والتعدين بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما.