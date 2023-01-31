شاهد أحداث مسلسل مشوار الونش الحلقة 44 كاملة دون تقطيع

تعرض قناة الحياة، مسلسل "مشوار الونش" للمخرج محمد رجب، بعد أن تجاوزت حلقاته حاجز الأربعين، وتصاعدت وتيرة أحداث المسلسل في الحلقات الأخيرة، حيث يعد التعاون الثالث بين محمد رجب، المخرج إسماعيل فاروق والمؤلف أحمد عبد الفتاح، حيث سبق لهما أن شاركا معًا في سلسلتي «الأخ الأكبر» و«ضربة معلم».

مسلسل مشوار الونش لـ محمد رجب من إخراج إسماعيل فاروق

مسلسل "مشوار الونش" لمحمد رجب. تدور قصته حول رجل أعمال يتعرض لأزمة في حياته بسبب ظروف الحياة، ولكن في ظل تلك الظروف الصعبة يواجه بعض المواقف الكوميدية التي تجعله يتقبل الحياة بكل صعوباتها.

أبطال مسلسل مشوار الونش لـ محمد رجب

مسلسل مشوار الونش، بطولة الفنان محمد رجب، والفنانة ميرهان حسين، محمود عبدالغني، منة فضالي، محسن منصور، إيهاب توفيق، محمد أبوداود، وميمي جمال، وعبير منير، أحمد إمام، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

يذكر أن مسلسل الونش لـ محمد رجب، كان انطلق له هاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها «تويتر» حيث ظهر أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.