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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. وموعد وكيفية الحصول عليها لجميع المحافظات

طلاب وجامعات
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، وذلك بعد بدء إعلان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة نتائج طلاب صفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

من أجل عدم إحداث ازدحام داخلي في المؤسسات التعليمية، ولتسهيل الإعلان عن درجات اختبار أولياء الأمور في كل مرحلة من مراحل الفصل الدراسي الأول، يعلن مكتب التعليم بشكل موحد إعلان نتائج كل فصل، بحيث يتم احتساب درجات الفصل على يتم الإعلان عنها محليًا وإتاحتها لجميع الآباء.

وقالت إدارة التربية والتعليم، في بيان، إن موعد الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 بمحافظة الجيزة، يأتي بعد موافقة محافظ الجيزة اللواء أحمد رشيد.

قالت وزارة تكنولوجيا التعليم إن تاريخ إصدار شهادة الثانوية العامة 2023 سيتم الإعلان عنه رسميًا في الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام.

يمكن الحصول على الرقم القومي بمجرد إصدار نتائج شهادة الثانوية العامة بالقاهرة، إما من خلال المدرسة أو من خلال بوابة محافظة القاهرة أو إدارة التعليم.

وكشف وزير التربية والتعليم عن تفاصيل امتحانات شهادة البجروت، موضحا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تجرى بشكل منتظم وأن محاولات الغش من قبل بعض الأفراد تمت متابعتها وتسهيلها في لجان متعددة وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هؤلاء المخالفين بغض النظر. أن تكون طالبًا أو مدرسًا.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة 

ويقدم موقع الفجر، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، عبر الخطوات التالية: 

1-  يتم الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم من خلال هذا الرابط. 

2- الدخول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية 2023. 

3- يتم إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة، وستظهر النتيجة فور إعلانها. 

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