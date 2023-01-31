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لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. وموعد ظهورها

طلاب وجامعات
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

بدأت مجالس التعليم بالمحافظات الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023 بعد موافقة بعض المحافظين، بينما ينتظر الطلاب نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023 في عدة محافظات أخرى، لا سيما القاهرة والجيزة.

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي في بيانه السابق أن الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام 2023، وهو الأسبوع المقبل، سيصدر نتائج شهادة الثانوية العامة 2023 بعد أن أكمل الطلاب امتحان شهادة الثانوية العامة الأسبوع الماضي حسب إلى الجدول الزمني الذي وضعته وزارة التربية والتعليم.

بعد توضيح وزارة التربية والتعليم بشأن تاريخ نتائج شهادة الثانوية العامة 2023، من المتوقع الإعلان عن نتائج شهادة الثانوية العامة 2023 في القاهرة الأسبوع المقبل. كما سيتم نشر النتائج في محافظة الجيزة بمجرد اعتمادها من قبل محافظ الجيزة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ويقدم موقع الفجر، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، عبر الخطوات التالية: 

1-  يتم الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم من خلال هذا الرابط. 

2- الدخول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية 2023. 

3- يتم إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة، وستظهر النتيجة فور إعلانها. 

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