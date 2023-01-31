متاح.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس لعام 2023

يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور بشغف عن نتائج شهادة الثانوية العامة في جميع المحافظات لعام 2023 على جميع محركات البحث.

تنشر عدة محافظات نتائج الشهادات الإعدادية لعام 2023 بأسماء ومقاعد بعد موافقة المحافظ

سيتم الإعلان عن نتائج شهادة الثانوية العامة 2023 (بالاسم ورقم المقعد لجميع المحافظات) بالتسلسل على الصفحة الرسمية لإدارة التعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

تؤكد محافظة القاهرة للتعليم أن رابط نتيجة الشهادة الأولية 2023 مع اسم محافظة القاهرة ورقم المقعد يمكن الوصول إليه من خلال الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة للتعليم.

من المقرر الإعلان رسميًا عن نتائج امتحان الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة القاهرة بعد الانتهاء من مراجعة امتحان الشهادة التمهيدية لعام 2023 والموافقة عليها من قبل محافظ القاهرة.

من المقرر أن تتم الموافقة رسميًا على نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 التي تحمل اسم محافظة القاهرة ورقم المقعد خلال أيام قليلة، وفقًا لبيان صادر عن هيئة التعليم بالقاهرة.

أعلنت إدارة التعليم بالقاهرة نتائج الشهادة الأولية 2023 مع اسم ومقر محافظة القاهرة على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخاص بها، والتي يمكن الوصول إليها.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم

ويقدم موقع الفجر، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، عبر الخطوات التالية:

1- يتم الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم من خلال هذا الرابط.

2- الدخول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

3- يتم إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة، وستظهر النتيجة فور إعلانها.