رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. لجميع المحافظات

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كافة المحافظات.

وأضاف الوزير أن نتائج الشهادة الأولية 2023 ستعلن في الأسبوع الثاني من إجازة الفصل الدراسي الأول 2022/2023 ويوافق عليها محافظو كل محافظة ثم تنشر في كل محافظة على مواقع مجالس التعليم المعنية أدناه. سنكون معك الرابط الخاص بمراجعة نتائج الشهادة الأولية لعام 2023 وخطوات الاستعلام عنها بالاسم ورقم المقعد.

وعلى الرابط الخاص بمقعد الاستفسار عن نتائج المدرسة الإعدادية لعام 2023، يوفر الموقع الإلكتروني لمكتب التعليم والبوابات الإلكترونية الإقليمية رابط مقعد الاستفسار عن نتائج المدرسة الإعدادية لعام 2023.

تعلن نتائج الشهادة الإعدادية للقاهرة 2023 بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتصحيح والمراجعة حيث سيتم اعتمادها رسميًا من قبل محافظ القاهرة خالد عبد العالم وزيرًا رضا حجازي خلال الأيام القليلة القادمة ويعلن عنها خلال الأسبوع الثاني من تاريخه. الاجازة. النصف الأول من العام الدراسي في جميع المحافظات.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ويقدم موقع الفجر، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، عبر الخطوات التالية:

1- يتم الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم من خلال هذا الرابط.

2- الدخول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

3- يتم إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة، وستظهر النتيجة فور إعلانها.