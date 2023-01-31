وزارة التموين تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية الذراع الشرائى لوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 35 ألف طن زيت خام صب.

وذكرت الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الكمية تتضمن 29 ألف طن زيت خام صب مستورد بالدولار (19 ألف طن زيت صويا و10 آلاف طن زيت عباد)، والوصول في الفترة من 25 فبراير إلى 20 مارس المقبل.

وأشارت إلى أن الكمية تتضمن أيضًا 6 آلاف طن زيت صويا خام صب محلي بالجنيه والوصول في الفترة من 1 إلى 30 مارس المقبل.