غدا.. مناقشة كتاب عودة للذات لفاتن النوري بمعرض الكتاب

يناقش الكاتب الصحفي بهاء حجازي، كتاب عودة للذات للدكتورة فاتن النوري، غدا في ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويحضر الندوة أستاذ التنمية البشرية الدكتور شريف صلاح الدين، مؤلف كتاب دليل لحياة لأفضل لمناقشة الدكتورة فاتن النوري عن منتجها الثقافي الصادر عن دار إشراقة.

وتقام الندوة غدا الأربعاء 1 فبراير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في تمام الساعة الخامسة مساءا، في البلازا بين صالة 1 و2، في قاعة رقم 2 بالدور الثاني.

ويقول الناشر عن كتاب عودة للذات: "هذا الكتاب هو نتاج سنوات طويلة بدأت عام 2017 للمؤلفة وهو وليد تأملات ورؤى فلسفية واجتماعية ونفسية وتربوية كانت تكتبها وأشار اليها الدكتور عوض الغباري بأنه من الافضل جمع هذه الكتابات المتناثرة وجعلها فى كتاب مستقل خاصة بعد تفاعل المتابعين فى جميع الفئات العمرية مع هذه النصوص واعجابهم بها".

والدكتورة فاتن النوري باحثة إكاديمية كويتية، حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في الأدب الحديث من جامعتي القاهرة وعين شمس بمصر، واهتمت بالأدب الكويتي، وهي مدربة في التنمية البشرية واستشارية في العلوم الصحية.