ads

16.6 % ارتفاع في صادرات مصر من الجلود والأحذية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

ارتفعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية خلال العام الماضي بنحو 16.6% لتبلغ 100.4 مليون دولار مقابل 86.1 مليون دولار خلال 2021.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، إلى تراجع صادرات القطاع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 40.6% لتبلغ ما قيمته 3.9 مليون دولار مقابل 6.5 مليون دولار خلال ديسمبر 2021،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ولفت إلى زيادة صادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية المصرية إلى إفريقيا بنسبة 63.6% خلال العام الماضي لتبلغ 5.1 مليون دولار في مقابل 3.1 مليون دولار خلال 2021.

ونوه بزيادة صادرات قطاع "دباغة الجلود" خلال العام الماضي بنحو 12% لتبلغ ما قيمته 90.3 مليون دولار مقارنة بنحو 80.6 مليون دولار، حيث بلغ عدد الشركات المصدرة بهذا القطاع لنحو 38 شركة، ويستحوذ على 90% من إجمالي الصادرات.

واحتلت "الصين" المرتبة الأولى ضمن أكبر الدول المستوردة للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية المصرية بما قيمته 19.846 مليون دولار، تلاها "إسبانيا " بنحو 18.328 مليون دولار، ثم "الهند" المرتبة الثالثة بما قيمته 17.928 مليون دولار، تلاها "ايطاليا" بنحو 17.681مليون دولار، وفي المرتبة الخامسة "البرتغال" بما قيمته 6.575 مليون دولار.

وأوضح التقرير ارتفاع صادرات "المصنوعات والملابس الجلدية" بنحو 92.3% لتسجل 2.5 مليون دولار مقابل 1.3 مليون دولار، ووصادرات "الأحذية والفوندي" بنحو 78.6 % لتسجل 7.5 مليون دولار مقابل 4.2 مليون دولار، حيث بلغ عدد الشركات المصدرة 179 شركة

وحلت "السودان" في المركز الأول من حيث الدول المستوردة للأحذية والمنتجات الجلدية المصرية بما قيمته 3.265 مليون دولار، ثم " ايطاليا " بما قيمته 937 ألف دولار،و "ليبيا" في المركز الرابع بما قيمته 896 ألف دولار تلاها "اسبانيا" بما قيمته 610 ألف دولار.

صادرات مصر من الجلود صادرات مصر من الجلود والأحذية المنتجات الجلدية المجلس التصديري للجلود والأحذية صادرات مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 برقم الجلوس على مستوى جميع المحافظات المصرية

رابط موقع ماي سيما Mycima الأصلي 2023 بديل موقع ايجي بست مسلسلات نتفيلكس وشاهد مجانا تحميل أفلام السينما بجودة عالية

شاهد أحداث مسلسل مشوار الونش الحلقة 44 كاملة دون تقطيع

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال عبد الرحمن مجدي إلى الزمالك

عاجل.. إبراهيم فايق يرد بقوة على إهانات مرتضي منصور في حق والدته المتوفية

مجانًا رابط دخول موقع ماي سيما MY CIMA الجديد لمتابعة المسلسلات والأفلام

عاجل.. ارتفاع أسعار الدواجن اليوم في السوق المحلية وقفزة في سعر البانيه