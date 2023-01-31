16.6 % ارتفاع في صادرات مصر من الجلود والأحذية

ارتفعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية خلال العام الماضي بنحو 16.6% لتبلغ 100.4 مليون دولار مقابل 86.1 مليون دولار خلال 2021.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، إلى تراجع صادرات القطاع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 40.6% لتبلغ ما قيمته 3.9 مليون دولار مقابل 6.5 مليون دولار خلال ديسمبر 2021،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ولفت إلى زيادة صادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية المصرية إلى إفريقيا بنسبة 63.6% خلال العام الماضي لتبلغ 5.1 مليون دولار في مقابل 3.1 مليون دولار خلال 2021.

ونوه بزيادة صادرات قطاع "دباغة الجلود" خلال العام الماضي بنحو 12% لتبلغ ما قيمته 90.3 مليون دولار مقارنة بنحو 80.6 مليون دولار، حيث بلغ عدد الشركات المصدرة بهذا القطاع لنحو 38 شركة، ويستحوذ على 90% من إجمالي الصادرات.

واحتلت "الصين" المرتبة الأولى ضمن أكبر الدول المستوردة للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية المصرية بما قيمته 19.846 مليون دولار، تلاها "إسبانيا " بنحو 18.328 مليون دولار، ثم "الهند" المرتبة الثالثة بما قيمته 17.928 مليون دولار، تلاها "ايطاليا" بنحو 17.681مليون دولار، وفي المرتبة الخامسة "البرتغال" بما قيمته 6.575 مليون دولار.

وأوضح التقرير ارتفاع صادرات "المصنوعات والملابس الجلدية" بنحو 92.3% لتسجل 2.5 مليون دولار مقابل 1.3 مليون دولار، ووصادرات "الأحذية والفوندي" بنحو 78.6 % لتسجل 7.5 مليون دولار مقابل 4.2 مليون دولار، حيث بلغ عدد الشركات المصدرة 179 شركة

وحلت "السودان" في المركز الأول من حيث الدول المستوردة للأحذية والمنتجات الجلدية المصرية بما قيمته 3.265 مليون دولار، ثم " ايطاليا " بما قيمته 937 ألف دولار،و "ليبيا" في المركز الرابع بما قيمته 896 ألف دولار تلاها "اسبانيا" بما قيمته 610 ألف دولار.