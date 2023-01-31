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البيت الأبيض يدين بشدة التفجير الانتحاري بمسجد بيشاور في باكستان

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعرب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن إدانته الهجوم الانتحاري غير المعقول، على مسجد في مدينة بيشاور بباكستان، والذي أدى لمقتل العشرات.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي"، حسب "فرانس برس".
وأضافت واتسون: "الإرهاب لا يمكن الدفاع عنه واستهداف المصلين غير معقول. الولايات المتحدة تقف على استعداد لتقديم الدعم لباكستان في جهودها من أجل التعافي".
وأظهرت أحدث إحصائية أن عدد ضحايا التفجير الذي استهدف مسجدا مزدحما بالمصلين ارتفع إلى 100 شخص.
ونفذ التفجير انتحاري أمس الإثنين، ونتيجة للانفجار انهار جزء المسجد وسقط سقفه على المصلين.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان قوات الأمن الباكستانية ضبط شبكة من الانتحاريين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في تقارير لها يوم السبت.
وقالت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مسؤولين أمنيين، "إن الأجهزة الأمنية نفذت سلسلة من العمليات خلال الأسبوع الماضي بعد حصولها على معلومات استخباراتية عن وجود شبكة من الانتحاريين".

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