أذربيجان: القبض على شبكة تجسس إيرانية في باكو 

أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، عن إلقاء القبض على 7 أشخاص زعمت أنهم ينتمون إلى شبكة "تجسس تابعة لإيران.

ونقلت وسائل الإعلام الأذربيجانية، عن وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بأنها "نفذت عملية خاصة ضد شبكة مخابرات إيرانية في باكو وتم اعتقال 7 أشخاص كمشتبه بهم"، مؤكدة أن "التحقيقات في الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران لا تزال جارية.

واعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان، الأحد الماضي، "إجلاء جميع موظفي السفارة الأذربيجانية في إيران، وتعليق البعثة الدبلوماسية في طهران أنشطتها بشكل كامل".

وكانت الخارجية الأذربیجانية أعلنت، الجمعة الماضية، أن "في هذا الحادث هاجم شخص مسلح ببندقیة کلاشنيكوف وقتل رئيس حرس البعثة الدبلوماسية في طهران وجرح حارسَان".

وعقب وقوع الحادث، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الحادث، معربةً عن تعاطفها العمیق مع عائلة هذا العضو في السفارة وکذلك الحكومة والشعب الأذربیجاني، فيما أمر الرئیس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتحقيق والدراسة الشاملة للملف.

ومن جانبه، أكد وزیر الخارجیة الإيراني، حسین أمیر عبد اللهيان، "استعداد إيران للكشف ملابسات حادث الهجوم علی السفارة الأذربیجانیة في طهران".‌

وقال عبد اللهیان، عبر حسابه علی "تویتر"، إنه "اطلع علی المسار العلاجي لمنتسبي السفارة بعد زيارته جرحی هذا الهجوم المسلح في مستشفی شهداء تجریش في العاصمة"، مؤكدًا "نقل رسالة تعزية من الرئیس إبراهیم رئیسي خلال اتصاله بوزیر الخارجية الأذربیجاني".

وتابع: "الجمهوریة الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون في الكشف ملابسات الحادث، أعزي الحكومة والشعب الأذربیجاني الشقیق والجار في هذا الحادث المریر".