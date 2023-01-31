ads

لبنان.. ارتفاع سعر صرف الدولار في لـ15 ألف ليرة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي، أن لبنان سيغير سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي بدلًا من 1507، اعتبارًا من غدا الموافق أول فبراير؛ مما يمثل خفضًا نسبته 90% عن سعر الصرف الرسمي الحالي الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عامًا.

وأوضح سلامة، أن هذا التغيير سيُطبق على البنوك، مما سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019، لافتًا إلى أن البنوك التجارية في البلاد ستشهد انخفاض جزء من رؤوس أموالها، الذي هو بالليرة، بمجرد تحويله مقابل الدولار بسعر 15 ألفا بدلا من 1500.

وأضاف أنه من أجل تخفيف أثر هذا التحول، ستُمنح البنوك خمس سنوات لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة، موضحًا أن تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، ويأتي تماشيا مع مسودة اتفاق توصل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي وحدد شروطا لتقديم خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

ولا يزال التحول من السعر القديم البالغ 1507 ليرات إلى 15 ألفا بعيدًا عن السعر في السوق الموازية، حيث جرى تداول الليرة اليوم الثلاثاء عند نحو 57 ألفًا للدولار. 

الازمة المالية النقد الدولي السوق الموازي سعر الصرف صندوق النقد البنوك التجارية قيمة العملة رؤوس أموال سعر صرف الدولار تعويض الخسائر

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 برقم الجلوس على مستوى جميع المحافظات المصرية

رابط موقع ماي سيما Mycima الأصلي 2023 بديل موقع ايجي بست مسلسلات نتفيلكس وشاهد مجانا تحميل أفلام السينما بجودة عالية

شاهد أحداث مسلسل مشوار الونش الحلقة 44 كاملة دون تقطيع

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال عبد الرحمن مجدي إلى الزمالك

عاجل.. إبراهيم فايق يرد بقوة على إهانات مرتضي منصور في حق والدته المتوفية

مجانًا رابط دخول موقع ماي سيما MY CIMA الجديد لمتابعة المسلسلات والأفلام

عاجل.. ارتفاع أسعار الدواجن اليوم في السوق المحلية وقفزة في سعر البانيه