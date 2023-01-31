لبنان.. ارتفاع سعر صرف الدولار في لـ15 ألف ليرة

أعلن رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي، أن لبنان سيغير سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي بدلًا من 1507، اعتبارًا من غدا الموافق أول فبراير؛ مما يمثل خفضًا نسبته 90% عن سعر الصرف الرسمي الحالي الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عامًا.

وأوضح سلامة، أن هذا التغيير سيُطبق على البنوك، مما سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019، لافتًا إلى أن البنوك التجارية في البلاد ستشهد انخفاض جزء من رؤوس أموالها، الذي هو بالليرة، بمجرد تحويله مقابل الدولار بسعر 15 ألفا بدلا من 1500.

وأضاف أنه من أجل تخفيف أثر هذا التحول، ستُمنح البنوك خمس سنوات لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة، موضحًا أن تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، ويأتي تماشيا مع مسودة اتفاق توصل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي وحدد شروطا لتقديم خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

ولا يزال التحول من السعر القديم البالغ 1507 ليرات إلى 15 ألفا بعيدًا عن السعر في السوق الموازية، حيث جرى تداول الليرة اليوم الثلاثاء عند نحو 57 ألفًا للدولار.