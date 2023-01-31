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الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله سيلتقي الرئيس الأمريكي الخميس المقبل

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبدالله الثاني، سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض، الخميس المقبل، ضمن زيارة يجريها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر الديوان في بيان له، أن الملك عبدالله وبايدن سيجريان مباحثات تتناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة من خلال توسيع التعاون في شتى المجالات.
وستتطرق المباحثات وفق الديون، إلى المستجدات في الإقليم والعالم، خصوصًا المتعلقة بالقضية الفلسطينية ودور الولايات المتحدة المحوري حيالها، فضلًا عن تبعات الأزمة في أوكرانيا.

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