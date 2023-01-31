خوفًا من تركيا.. اليونان ترفض تسليم دبابات إلى أوكرانيا

أفادت شبكة تلفزيون "إى آر تي" اليونانية الحكومية، أن اليونان لن تزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد بسبب التوترات مع تركيا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: إن بلاده "لن تقدم دبابات ليوبارد 2 لسبب بسيط، يتمثل في أنها ضرورية للغاية لاستراتيجيتنا الدفاعية".

وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا حاليًا مرحلة متوترة للغاية بسبب خلاف على حقوق سيادية في شرقى البحر الأبيض المتوسط.

ويذكر أن لدى اليونان دبابات ليوبارد بصورة تفوق أى دولة أخرى في أوروبا وتتمثل فى نحو 350 دبابة ليوبارد 2 إس و500 دبابة طراز ليوبارد 1 إس.

ومع ذلك، فإن حكومة أثينا لاترغب في التخلي عن دبابات، لأنها تشعر بالتهديد من جانب تركيا شريكتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).