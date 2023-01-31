ads

خوفًا من تركيا.. اليونان ترفض تسليم دبابات إلى أوكرانيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت شبكة تلفزيون "إى آر تي" اليونانية الحكومية، أن اليونان لن تزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد بسبب التوترات مع تركيا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: إن بلاده "لن تقدم دبابات ليوبارد 2 لسبب بسيط، يتمثل في أنها ضرورية للغاية لاستراتيجيتنا الدفاعية".
وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا حاليًا مرحلة متوترة للغاية بسبب خلاف على حقوق سيادية في شرقى البحر الأبيض المتوسط.
ويذكر أن لدى اليونان دبابات ليوبارد بصورة تفوق أى دولة أخرى في أوروبا وتتمثل فى نحو 350 دبابة ليوبارد 2 إس و500 دبابة طراز ليوبارد 1 إس.
ومع ذلك، فإن حكومة أثينا لاترغب في التخلي عن دبابات، لأنها تشعر بالتهديد من جانب تركيا شريكتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

تركيا حلف شمال الأطلسي أوكرانيا رئيس الوزراء اليوناني يونانية أوكراني شمال الاطلسي اطلسى حلف شمال البحر الأبيض حلف شمال الأطلس كيرياكوس ميتسوتاكيس

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 برقم الجلوس على مستوى جميع المحافظات المصرية

رابط موقع ماي سيما Mycima الأصلي 2023 بديل موقع ايجي بست مسلسلات نتفيلكس وشاهد مجانا تحميل أفلام السينما بجودة عالية

شاهد أحداث مسلسل مشوار الونش الحلقة 44 كاملة دون تقطيع

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال عبد الرحمن مجدي إلى الزمالك

عاجل.. إبراهيم فايق يرد بقوة على إهانات مرتضي منصور في حق والدته المتوفية

مجانًا رابط دخول موقع ماي سيما MY CIMA الجديد لمتابعة المسلسلات والأفلام

عاجل.. ارتفاع أسعار الدواجن اليوم في السوق المحلية وقفزة في سعر البانيه