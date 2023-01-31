بدعوي دعمهم لروسيا.. واشنطن تفرض قيودا على 7 كيانات إيرانية

قررت الإدارة الأمريكية، فرض قيودا جديدة على صادرات 7 كيانات إيرانية بزعم دعم هذه الكيانات للصناعات العسكرية الروسية.

ونشرت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وثيقة جاء فيها "يضيف مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة 7 كيانات مرتبطة بإيران إلى قائمة قيود التصدير".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة، مطلع يناير مرتبطة بإيران تشمل 7 أفراد وكيانا واحدا، وتستهدف بالأساس صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية.

وزعمت الخزانة الأمريكية، في بيانها حينئذ، أن إيران تقدم طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد كرر التأكيد، في 29 ديسمبر، أن الدول الغربية، لم تستطع أن تقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا.

فيما نفت إيران بدورها، في أكثر من مناسبة، الاتهامات الأوكرانية لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا في ظل الأزمة الحالية؛ لافتة إلى استعدادها لحل الأزمة دبلوماسيا.

وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير الماضي.

يُذكر أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا للجيش الروسي.