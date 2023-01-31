البحرية الأمريكية تضبط شحنة مخدرات في خليج عُمان

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، عن ضبط شحنة مخدرات بقيمة 33 مليون دولار في خليج عمان.

وأوضح الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه صادر 4000 كيلوجرام من الحشيش و512 كيلوجرامًا من الميثامفيتامين، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 33 مليون دولار أمريكي، من سفينة صيد كانت تبحر عبر المياه الدولية في خليج عمان، يوم 30 يناير.

وأضاف الأسطول التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، أن المصادرة جرت خلال دورية روتينية، وهي أول عملية مصادرة مخدرات في عام 2023.

وقال قائد فرقة العمل رقم 150 الكابتن بالبحرية الملكية البريطانية جيمس بايرون: "هذه مجرد بداية لعملنا في تقديم عمليات الأمن البحري في المنطقة لوقف الأنشطة غير المشروعة وتهريب المخدرات"، مبينًا أن ذلك النجاح يأتي نتيجة للشراكة القيّمة بين فرقة العمل المشتركة 150 وجميع الدول الشريكة في القوات البحرية المشتركة.

وتولى بايرون قيادة فرقة العمل متعددة الجنسيات في 18 يناير (كانون الثاني) بعد أن قاد اللواء البحري السعودي عبد الله المطيري الوحدة لمدة 6 أشهر، تمكن خلالها من تسجيل 150 سفينة في أكثر من 10000 ساعة في الدوريات الإقليمية واعترضت فرقته ست شحنات من المخدرات غير المشروعة التي تضمنت الأفيون والهيروين والحشيش والأمفيتامينات بقيمة بلغت أكثر من 250 مليون دولار.

ومنذ عام 2021، اعترضت القوات البحرية المشتركة ما قيمته مليار دولار من المخدرات غير المشروعة خلال الدوريات البحرية للقوات البحرية المشتركة، وهي أكبر شراكة بحرية دولية في العالم تتكون من 38 دولة.