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أحد الناجين من "سالم إكسبريس" يكشف تفاصيل مآسوية جديدة بشأن غرق العبارة

توك شو
غرق العبارة سالم
غرق العبارة سالم اكسبريس

كشف محمود عبد العزيز، أحد الناجيين من غرق العبارة "سالم إكسبريس"، تفاصيل جديدة بشأن غرق العبارة سالم إكسبريس.

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وقال "عبد العزيز" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الثلاثاء "لا أنسى هذا الحادث والموضوع صعب جدًا لمن كانوا على متن هذه العبارة، وذكرى غرق العبارة مخيفة للجميع".

وأضاف أن غرق العبارة كان صعب على الجميع، وكانت الساعة 10 مساءً وبدأ الذعر والبكاء للكبار والصغار والأطفال، مؤكدًا أن أحد أصدقاءه المقربين غرق في العبارة ولم يتمكن من النجاة.

وتابع: "عيشنا ساعات زعر وخوف في ساعات غرق العبارة، عشان بعرف أعوم قدرت أهرب من غرق العبارة، كل دقيقة كان في واحد بيموت من اللي كانوا بيعوموا بعد ما نجوا من الغرق مع العبارة".

محمود عبد العزيز معارض اهلا رمضان إكسبريس العبارة سالم اكسبريس الاعلامية كريمة عوض

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