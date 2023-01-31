الرئيس التونسي: تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية 2023

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر 2023، وفق ما ذكرت الجريدة الرسمية في البلاد.

وذكر موقع "موزاييك إف إم"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التونسي أصدر أمرا رئاسيا بتمديد حال الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، في أعقاب هجوم قتل فيه أفراد حرس الرئاسة التونسية، ومع استمرار الحراك الاجتماعي منذ ثورة عام 2011.

ويواجه الرئيس التونسي انتقادات واسعة من معارضيه، وصلت إلى حد التشكيك في شعبيته والمطالبة بعزله من منصبه وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

ويأتي ذلك بعد تسجيل نسبة مشاركة متدنية لم تتعدى 11.4% في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي دعا إليها.

ولكن سعيد، اعتبر أن الإقبال المتدني، يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة في البرلمان بسبب "العبث" الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضا اعتبار ذلك دليلا على تراجع شعبيته.