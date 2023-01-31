الحكومة الإسبانية: زيادة الحد الأدنى للأجور 8%

أعلنت الحكومة الإسبانية، عن زيادة بنسبة 8% للحد الأدنى للأجور، على الرغم من معارضة أصحاب العمل في سياق ارتفاع التضخم وعام انتخابي مهم.

يأتي الإعلان من قبل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قبل أشهر من الانتخابات البلدية في العديد من المناطق والانتخابات العامة المقررة بنهاية العام.

وقال سانشيز لمجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان، اليوم الثلاثاء: "سنوافق على زيادة جديدة بمقدار 8% في الحد الأدنى للأجور للوصول إلى 1080 يورو (1173 دولار) خلال 14 شهرا، حسب "فرانس برس".

وعادة ما تصرف إسبانيا مدفوعات الرواتب في 14 دفعة شهرية في السنة، بدفع رواتب إضافية عادة في شهري يوليو، وديسمبر.

وقال رئيس الوزراء الإسباني "نحترم التزامنا" برفع الحد الأدنى للأجور "إلى 60 بالمائة من متوسط الراتب الإسباني".

وعلى الرغم من أن النقابات كانت تدفع من أجل 1100 يورو على مدى 14 شهرا، إلا أنها أشادت بالإعلان.