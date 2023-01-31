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الرئيس الجزائري يزور روسيا في مايو المقبل

عربي ودولي
بوابة الفجر

اتّفق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبّون والروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات هاتفية اليوم الثلاثاء على جدولة زيارة دولة لتبّون إلى روسيا في شهر مايو المقبل، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.

وجاء في البيان أن الرئيسين تناولا “العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، ولا سيّما آفاق التعاون في مجال الطاقة”

كذلك، تطرّقا إلى “اجتماع مرتقب للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-الروسية”، سيعقد خلال الزيارة التي سيجريها الرئيس الجزائري في مايو، وفق البيان الذي لم يشر إلى الموعد المحدّد للزيارة.

وتقيم الجزائر وموسكو علاقات وثيقة منذ زمن بعيد.

وفي العام 2021 بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين ثلاثة مليارات دولار، على الرغم من جائحة كوفيد.

وينسحب التقارب بين البلدين على التعاون العسكري، إذ تعد موسكو أحد أبرز مورّدي الأسلحة إلى الجزائر، أكبر دول إفريقيا من حيث المساحة.

وفي مايو أيضا يجري تبّون زيارة دولة إلى فرنسا، لكن الرئاسة الجزائرية لم تحدد أيا من البلدين سيزوره تبّون في المقام الأول.

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