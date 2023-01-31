لبنان.. استقالة 17 عضوا من التيار الوطني الحر

تقدّم عدد من المنتمين إلى التيّار الوطني الحر في بلدة العيشيّة بلبنان، اليوم الثلاثاء، باستقالاتهم النهائية من التيار.

وقالت صحيفة النهار اللبنانية، إن الحزبيين الذين يبلغ عددهم 17 شخصًا، وزّعوا كتب الاستقالة على الإعلام، وهي موجهة إلى منسّق قضاء جزين في التيار أنطوان فرحات، مؤكدًا أنه لم يعد أي موجب لبقائهم ضمن هيكيلية التيار، وطلبوا شطب أسمائهم من كل السجلات.

وبحسب المعلومات، إن الحزبيين المذكورين هم من أنصار النائب زياد أسود، وهم هدّدوا في السابق بالاستقالة بعد أزمة بين أسود وقيادة التيار، وبعدها تراجعوا، إلّا أن الهجوم المباشر من رئيس التيار النائب جبران باسيل على قائد الجيش العماد جوزف عون أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، وخصوصًا أن العماد عون يحظى بشعبية في بلدته، فتحرّك المعترضون مجددًا وتقدموا باستقالاتهم، وخصوصًا انهم أصبحوا محرجين أمام أبناء قريتهم.