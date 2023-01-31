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الخارجية الفلسطينية: وقف إجراءات الاحتلال المدخل الصحيح للتهدئة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها بأشد العبارات جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، بما في ذلك مجزرة هدم المنازل المتواصلة في القدس وفي عموم الضفة الغربية المحتلة.
كما أدانت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، واعتداءات وهجمات ميليشيا المستوطنين المسلحة كما حصل مؤخرًا في (البيرة ونابلس وبيت لحم وقلقيلية وروابي وترمسعيا) وغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية، علاوة على الاجتياحات الدموية للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، والاستيطان بجميع أشكاله.
واعتبرت الخارجية، أن هذه الإجراءات تصعيدًا إسرائيليًا ممنهجًا للأوضاع في ساحة الصراع يهدد بإدخالها في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.
وقالت الوزارة إن “وقف جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة نتنياهو مؤخرًا ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، ووقف الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية هو المدخل الرئيس لتحقيق التهدئة، تمهيدًا لاستعادة الأفق السياسي لحل بالطرق التفاوضية السلمية”.

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