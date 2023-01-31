عاجل.. اعرف الشهادات الأعلي فائدة في البنوك بعد توقف شهادة 25% ننصحك بها

أوقفت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة، ظهر اليوم الثلاثاء، بيع الشهادة لمدة عام بفائدة 22.5٪، ويدفع العائد شهريًا، ويدفع العائد 25٪ في نهاية الاستحقاق، 27 أيام بعد صدوره، بعد تحقيق هدفه.

وبعد إيقاف الشهادة ذات العائد المرتفع بنسبة 25٪، تتقدم 3 بنوك خاصة في بيع شهادات الادخار، بأعلى سعر فائدة على مستوى الجهاز المصرفي في الوقت الحالي.

يقوم QNB الأهلي وCIB مصر والبنوك العربية الأفريقية الدولية ببيع الشهادات لمدة عام ونصف، بفائدة تصل إلى 22.5٪ سنويًا، تُدفع في نهاية الاستحقاق، و20٪ سنويًا، في دورية شهرية، لصرف العائد، لكن تفاصيل بيع الشهادة تختلف من بنك لآخر في الحد الأدنى للشراء.

وبدأ البنكان الحكوميان الأهلي ومصر - ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية - بإصدار شهادة العائد المرتفع اعتبارًا من 4 يناير، بهدف امتصاص السيولة من السوق لكبح جماح التضخم زيادة الأسعار) والدولرة (التلاعب بسعر الصرف الأجنبي في السوق الموازية) واكتناز العملة..

بينما بدأ بنك القاهرة إصدار شهادة العائد المرتفع منذ 15 يومًا في 17 يناير، وتم إيقافه ظهر اليوم.

يقدم بوابة الفجر تفاصيل الشهادات ذات الاهتمام الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB

نسبة الفائدة: 20% سنويا يصرف العائد عليها شهريا، و22.5% يصرف العائد في نهاية استحقاق الشهادة.

أجل الشهادة: سنة ونصف.

الحد الأدنى لشرائها: يبدأ من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

البنك العربي الأفريقي الدولي

نسبة الفائدة: 20% سنويا يصرف العائد عليها شهريا، و22.5% يصرف العائد في نهاية استحقاق الشهادة

أجل الشهادة: سنة ونصف.

الحد الأدنى لشرائها: يبدأ من أول 5 آلاف جنيه ومضاعفاته.

البنك التجاري الدولي CIB

نسبة الفائدة: 20% سنويا يصرف العائد عليها شهريا، و22.5% سنويا يصرف العائد في نهاية استحقاق الشهادة.

أجل الشهادة: سنة ونصف.

الحد الأدنى لشرائها: يبدأ من أول 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

وقال مصرفيون إن شهادات الـ 25٪ جاءت بهدف سحب الفائض النقدي من المواطنين، بهدف خفض معدل الزيادة في معدل التضخم، بالإضافة إلى إضعاف مضاربات السوق الموازية على الدولار مقابل الجنيه، بعد أن حصر توافر النقد الأجنبي داخل بنوك القطاع المصرفي المصري. خلال أكثر من ثلاثة أشهر.

ويرى مصرفيون أن قرار إيقاف شهادات الادخار بعائد 25٪ يعني أنها أوفت بمهمتها الموكلة إلى بنوك القطاع المصرفي المصري.

بينما رأى آخرون، في تصريحات، أن 25 شهادة لم تحقق المطلوب حتى الآن، مما يعزز توقعاتهم بانخفاض نسبة صافي الأموال "النقدية المتداولة خارج القطاع المصرفي" التي تدخل من خلال الشهادات في القطاع المصرفي الصفقات التي لم تتجاوز حدود 20٪ في حين تم تسوية باقي المتحصلات عن طريق كسر الشهادات أو التحويلات من العملاء من البنوك الأخرى، بالإضافة إلى استخدام أرصدة حساباتهم وهي أموال موجودة في القطاع المصرفي.

حصيلة شهادات الـ25

وسجلت حصيلة شهادات الـ 25% داخل بنكي مصر والأهلي المصري نحو 465 مليار جنيه، وجاء نصيب الأول نحو 172 مليار جنيه، فيما حصد البنك الأهلي المصري نحو 293 مليار جنيه، خلال الفترة الممتدة من 4 حتى 30 يناير 2023، حسب مصادر داخل البنكين ل "الأسبوع".