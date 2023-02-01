سحر رامي: الشعراوي فكره متطرف.. ونقل كلى عند الأجانب اللي بيكفرهم!

تحدثت الفنانة سحر رامي، عن آراء الشيخ محمد متولي الشعراوي، مؤكدة أن آراءه متطرفة وأتباعه من جماعة الإخوان، بجانب الحديث عن أهمية تقديم قضايا المجتمع في الأعمال الفنية.

سحر رامي: الشعراوي نقل كلى عند الأجانب اللي بيكفرهم

وأكدت في تصريحات صحفية: "الشيخ الشعراوي فكره متطرف وقضى على ناس كتير، وحرم نقل الأعضاء ورغم ذلك راح نقل كلى عند الأجانب اللي بيكفرهم، مسابش نفسه يموت ليه بقى؟.

رأي سحر رامي عن إعادة تقديم سيرة الشعراوي في عمل مسرحي

وكشفت سحر رامي، عن رأيها في إعادة تقديم سيرة الشعراوي في عمل مسرحي، قائله: “فيها إيه لما نعيد تقديم سيرة الشعراوي في عمل فني؟، من قديم الأزل والفن بيقدم نفس الموضوعات باختلاف الأبطال والفكر وأنها تتقدم بشكل متطور”.

وأكدت: “لو أتعرض عليا أشارك في عمل فني عن الشيخ الشعراوي مش هرفض، لأن ده فن وأنا عمري ما برفض أي عمل فني بشرط تكون الشخصية مناسبة ليا وأقدر أقدمها بشكل صحيح ويعجب الجمهور ويقتنع به”.

سحر رامي تكشف صعوبات مهنة التمثيل

في سياق آخر تحدثت سحر رامي، عن صعوبات مهنة التمثيل، مؤكدة أن الفنانين ليسوا أغنياء كما يزعم البعض، كما كشفت عن رأيها بمقارنة محمد رمضان بـ الراحل أحمد زكي.

وقالت سحر رامي في تصريحات صحفية: الناس فاكرين أن كل الفنانين بيلعبوا بالفلوس وعايشين في قصور، ولكن مع الأسف مش كلنا محمد رمضان ومننا مش لاقيين فلوس يصرفوا على عيالهم وبيوتهم؛ لأن مهنة الفن صعبة وكلها حظ ومواسم.