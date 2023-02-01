خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية "أون لاين" 2023

يزداد البحث على “الاستعلام عن مخالفات المرور 2023، من قبل مالكي السيارت لسداد قيمتها في الوقت المحدد وقبل انتهاء العام الجاري لتجنب الغرامات، عبر محركات البحث بموقع ”جوجل"، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.

وفي السطور التالية تستعرض بوابة “الفجر”، خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم السيارة من خلال الموقع الموقع الإلكتروني للنيابة العامة للمرور، بالإضافة إلى طرق سداد مخالفات المرور 2023 أون لاين:

يمكن لأصحاب المركبات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم لوحة السيارة من خلال اتباع عدة خطوات تتمقل فيما يلي:

- لـ الاستعلام عن مخالفات المرور يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة.

- للاستعلام عن مخالفات المرور قم باختيار خدمات المرور أو يمكن الدخول مباشرة عبر الرابط التالي اضغط هنــــا.

- للاستعلام عن مخالفات المرور اختر أيقونة «بيانات المرور».

- للاستعلام عن مخالفات المرور اختر أيقونة «الاستعلامات» ثم اضغط على زر استمرار.

- للاستعلام عن مخالفات المرور حدد نوع المخالفات التي تريد الاستعلام عنها «مخالفات رخص المركبات» أو «مخالفات رخص القيادة».

- لـ الاستعلام عن مخالفات المرور اختر «مخالفات رخص المركبات» ثم اضغط على زر استمرار.

الاستعلام عن مخالفات المرور

- تظهر صفحة ويب جديدة تخيرك بين البحث عن مخالفات المركبات من خلال رقم اللوحة «أرقام فقط»،«حروف وأرقام».

- اختر طريقة الاستعلام المناسبة ثم اضغط على «إجمالي المخالفات».

- تظهر أمامك قيمة جميع المخالفات المسجلة على سيارتك.