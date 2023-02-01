أحمد موسى: اتحاد الكرة حسم موقفه ورفض قيد صفقات الزمالك الجديدة

قدّم الإعلامي أحمد موسى، بث مباشر على صفحته الرسمية بمواقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك”، كشف خلاله تفاصيل أزمة رئيس ناي الزمالك، مرتضى منصور، مع اتحاد الكرة.

وأكد موسى خلال البث المباشر، أن اتحاد الكرة رفض قيد صفقات نادي الزمالك الجديدة بسبب مديونية الفريق لدى اتحاد الكرة، وأغلق باب القيد رسميا.

وتواجد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اللحظات الحالية، من أجل قيد صفقات الزمالك الجديدة التي تعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحضر مرتضى منصور، بمقر الزمالك، مساء أمس، لقيد صفقات الزمالك، قبل الساعة الثانية عشر منتصف الليل، موعد غلق باب القيد.

ورغم حضور رئيس الزمالك، إلى مقر الجبلاية، إلا أن اتحاد الكرة تمسك بقراره بعدم تسجيل صفقات الزمالك، لحين سداد مديونياته المستحقة لدى الجبلاية، والتي قد تصل إلى 80 مليون جنيه.