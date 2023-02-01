إطلالة شتوية أنيقة.. نسرين طافش في أحدث ظهور لها (صور)

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة شتوية في أحدث ظهور لها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت طافش، ترتدي ملابس شتوية ثقيلة، فيما أشاد الجمهور بأناقتها وذوقها الرفيع.

آخر أعمال نسرين طافش



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش، في مسلسل السوري "جوقة عزيزة "وشاركها فيه مجموعة من الفنانين من بينهم الفنان سلوم حداد، وأيمن رضا، وهبة نور، ووسام حنا، ونورا رحال، ومن تأليف وسيناريو خلدون قتلان وإخراج تامر إسحق.

"أخي فوق الشجرة”

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة نسرين طافش “أخي فوق الشجرة”، الذي يجمعها بالفنان رامز جلال، ويشارك في بطولته أيضا كلا من النجوم حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن المقرر أن يعرض العمل في السينمات في الأيام القليلة المقبلة.

ويدور فيلم “أخي فوق الشجرة” في إطار كوميدي، حول الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبهًا رأسا على عقب.

نسرين طافش توجه نصيحة لجمهورها



وكانت قد نصحت نسرين طافش بالابتعاد عن السوشيال ميديا وتجربة ما يطلق عليه الخلوة الروحية وهي عبارة عن خلوة للنفس فقط، فقالت: هاي يا حلوين، طولت الغيبة عليكم، بس كنت بخلوة صمت روحية ثلاثة أيام، كانت جميلة وعميقة ومفيدة ومنعشة للنفس، الخلوة الروحية بتخليك تقعد مع نفسك وتعرفها أكتر، مناجاة مع الخالق منك له مباشرة بلا حاجب أو وسيط، ليها فوائد عجيبة ومذهلة.

وتابعت: "الخلوة ليها شروط، منها الامتناع عن الكلام، ممكن الاستعانة بالإشارة أو الكتابة عند الضرورة، وإلغاء كل المشتتات لمدة 3 أيام مثل التليفون، والسوشيال ميديا والتليفزيون، وممكن تكتفوا بقراءة كتاب أو سماع موسيقى رايقة وتأمل جربوها وادعولي، وابحثوا في جوجل ويوتيوب عن الصوم للرحمن أو خلوة الصمت، تتحرر بحق، راح تكون بشر جديد وتعرف قدرات عظيمة جديدة ما كنت بتعرف إنها موجودة بداخلك".