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هبة عبدالعزيز تكتب: رسالة إلى المرأة العربية في يوم عيدها

مقالات الرأي
هبة عبدالعزيز
هبة عبدالعزيز

بمناسبة يوم المرأة العربية وجهت الكاتبة الصحفية والإعلامية هبة عبدالعزيز الباحثة في شؤون المرأة وقضايا المجتمع تحية تقدير للمرأة العربية المكافحة والصامدة في مواجهة آثار وتداعيات التحولات الكبرى والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية.

كما وجهت أيضا كل التقدير للمرأة صانعة التغيير والتى تساهم بشكل كبير في تنمية مجتمعها العربى،
واختصت عبدالعزيز في رسالتها كذلك المرأة صاحبة الإنجاز  في كل مجال من مجالات النشاط الإنساني، السياسة والاقتصاد والإعلام والأدب والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.. الخ.

كما اختتمت رسالتها بتوجيه الحديث إلى الطفلة والفتاة العربية المكملة للمسيرة التاريخية لنضال  المرأة، وقالت أن التغيير الحقيقي للثقافة المجتمعية نحو المساواة ورفض التمييز والتنميط يبدأ من الطفولة والتنشئة الأسرية والمدرسة.

تتعدد المهام والمسؤوليات التي نحملها، فاعملي على أن تصبح قدوة  وصاحبة تأثير سواء كنتى دارسة وطالبة للعلم، أو زوجة أو أم أو موظفة، أو صاحبة مشروع، أو فى مركز من المراكز القيادية أو … إلخ.

وأما عن بطلات كل يوم اللائي يناضلن بكل رضا للوفاء بمطالب أسرهن وأولادهن وعملهن… فوصفتهن بالبطلات الاستثنائيات.

المرأة العربية عيد المرأة العربية يوم المرأة العربية هبة عبدالعزيز

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