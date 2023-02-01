هتعمل عمرة دون تأشيرة.. خطوات الحصول علي تذكرة السعودية الجديدة مجانيًا

تذكرة السعودية الجديدة دون تأشيرة، ويبحث الكثيرون عن تفاصيل التذكرة السعودية الجديدة للسفر دون تأشيرة، وهو برنامج "تذكرتك تأشيرة" الذي أعلنت عنه الخطوط السعودية كجزء من إجراءات تسهيل مناسك العمرة، وسيتم تنفيذ هذا البرنامج قريبًا للسماح دخول مستخدمي الخطوط السعودية إلى أراضيها دون الحاجة لإصدار تأشيرة لدخول المملكة العربية السعودية.

تذكرة السعودية الجديدة دون تأشيرة

تأتي التذكرة السعودية الجديدة للسفر دون تأشيرة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى زيادة عدد الزوار، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال برنامج "تذكرتك تأشيرة" وهو أحد أهم البرامج ومن أبرز البرامج المتعلقة بالتأشيرات وخاصة تأشيرات العمرة، حيث يتيح هذا البرنامج الدخول والتجول في أراضي المملكة. لمدة 4 أيام متتالية.

من جهتها، أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية تفاصيل التذكرة السعودية الجديدة للسفر دون تأشيرة من حيث شروط الحصول عليها وتكلفتها، فمن المقرر ألا يرتفع سعر الحصول على تذكرة الطيران الخاصة بأداء مناسك العمرة، وسيتفاوت السعر حسب المطار الخاص بالواجهة والدرجة التي يحجزها المسافر على متن الطائرة.

شروط الحصول على تذكرتك تأشيرة

تذكرتك هي برنامج تأشيرة ستطلقه الخطوط الجوية العربية السعودية قريبًا ويهدف إلى زيادة الرحلات الجوية إلى المملكة، وكذلك تنشيط السياحة هناك بنسبة تزيد عن 60٪، ويسمح هذا البرنامج بدخول المملكة دون تأشيرة ولكن بشروط تضعها المملكة لزوارها على النحو التالي:

على من يرغب في الاستفادة من برنامج تذكرتك تأشيرة أن يكون لديه جوزا سفر ساري مدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

لا بد أن يجهز المسافر صورتين شخصيتين بحجم جواز السفر وبخلفية بيضاء.

والشرط الثالث للحصول على تذكرتك تأشيرة أن يحصل المسافر على تذكرة طيران مؤكدة ذهاب وعودة إلى المملكة العربية السعودية.

سعر برنامج تذكرتك تأشيرة

ومن تفاصيل التذكرة السعودية الجديدة للسفر دون تأشيرة، وهي التفاصيل التي قدمتها الجهات الحكومية السعودية المعلنة عن هذا البرنامج، أن سعر برنامج تذكرة التأشيرة الخاص بك مرتبط بسعر تذكرة الطيران التي سيرغب بها المسافر. الحجز ويعتمد على درجة الرحلة والشركة التي يتم الحجز من خلالها دون أي رسوم إضافية يجوز للمسافر شراء تذكرة طيران إلى المملكة العربية السعودية فقط.

برنامج تذكرتك تأشيرتك الخاص بك هو تأشيرة يتم تطبيقها مع جميع دول العالم وبجميع العملات، لكن سعر التذكرة السعودية الجديدة للسفر دون تأشيرة يكلف في المتوسط ​​ما لا يقل عن 10000 جنيه مصري للتذكرة الواحدة بالعملة المصرية، حيث يكون مسار الرحلة من القاهرة إلى مدينة جدة، ومن جدة إلى القاهرة دون الحاجة إلى دفع رسوم التأشيرة السعودية.

بالإضافة إلى هذه الرسوم، يتم دفع مبلغ حجز الغرفة للإقامة في أحد فنادق المملكة، بالإضافة إلى مصاريف النقل من الفندق إلى الحرم والعكس، وبالتالي إجمالي سعر "تذكرتك " البرنامج، تأشيرة دخول لحجاج مصر بالعملة المصرية، ستصل إلى نحو 15 ألف جنيه.

خطوات الحصول على تذكرة السعودية الجديدة

يمكن لجميع الأشخاص الذين ينطبق عليهم الشروط الموضحة في الأعلى أن يحصلوا على تذكرة السعودية الجديدة للسفر دون فيزا بهذه الخطوات:

الدخول على موقع الخطوط السعودية من هذا الرابـــــــــط .

. الضغط على أيقونة احجز رحلتك ثم الضغط بالموافقة على اختيار تذكرتك تأشيرة.

كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة مثل تاريخ الرحلة، الوجهة والمطار.

اختيار درجة السفر سواء كانت أعمال، أولى أو الضيافة.

سداد قيمة تذكرة السفر التي تم حجزها باستخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بالمسافر.

الضغط على زر التأكيد لشراء التذكرة.

طباعة التذكرة ليتم الاحتفاظ بها.

أخيرًا، سيتم الإعلان عن تفاصيل التذكرة السعودية الجديدة للسفر دون تأشيرة، حسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الخطوط السعودية، خلال أيام قليلة، وأهم ما يميز هذه التذكرة هو إمكانية أداء مناسك العمرة بأقل تكلفة ممكنة، حيث يبقى المعتمر داخل الحدود السعودية لمدة قدرها أربعة أيام فقط.