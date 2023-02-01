لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في جميع المحافظات بالأسم ورقم الجلوس.. نتيجة 3 إعدادي

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور الموعد المحدد لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات.

وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 خلال الأسبوع الثاني من إجازة الفصل الدراسي الأول 2022/2023، وسيتم اعتمادها من قبل محافظ كل محافظة، ومن ثم إدراجها على المواقع الإلكترونية لمديريات التربية والتعليم. في كل محافظة وفيما يلي نستعرض معكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 وخطوات الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للاستعلام برقم الجلوس

وعلى رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 للاستعلام عن رقم الجلوس توفر مواقع مديريات التربية والتعليم والبوابات الالكترونية للمحافظات رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 للاستعلام عن رقم الجلوس.

كما ستتاح نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا، بعد أن تنتهي جميع المحافظات من اعتماد وإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2022/2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم

يستفسر الطالب عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم فقط بالذهاب للمدرسة التابعة له، وتقديم الاسم للاختصاصي للاستعلام عن النتيجة، وهناك مدارس تعلق النتيجة على لوح خشبي للطلاب للاستعلام عن الاسم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة

تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والدرجة والمراجعة، حيث سيتم اعتمادها رسميًا من قبل خالد عبد العالم، محافظ القاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لرضا حجازي وزيرًا من التعليم أعلن عن النتيجة في موعد أقصاه الأسبوع الثاني من الإجازة. النصف الأول من العام الدراسي في جميع المحافظات.

يمكنك الاستفسار عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة بعد الإعلان عنها رسميًا من خلال الخطوات التالية:

الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنــــــــــــــا .

. ثم تحديد الصف الدارسي والفصل الدراسي أيضًا، والعام الدارسي.

ثم كتابة الرقم القومي، أو رقم الجلوس، والضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الجيزة

أما نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة، فسيتم الإعلان عنها بعد موافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم إدراجها في المدارس للاستعلام عنها بالاسم رسميًا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بورسعيد

عتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023، وبنسبة نجاح بلغت 76.8% في العام الثاني لتطبيق نظام البابل شيت، كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بورسعيد برقم الجلوس من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بورسعيد من هنــــــــــــــا .

. ثم كتابة رقم الجلوس، والضغط على زر enter كما هو موضح بالصورة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الشرقية

وحول نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الشرقية لم يتم الموافقة عليها بعد ولكن سيتم الاعلان عنها خلال الايام القليلة القادمة بعد استكمال عمليات المراجعة ومراقبة الدرجات بمديرية التربية والتعليم وبعدها سيتم إرفاقه برابط مباشر تابع لمحافظة الشرقية للاستعلام عنه برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 شمال سيناء

اعتمد صباح اليوم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في شمال سيناء، وبلت نسبة نجاح الطلاب 85.9٪، وسوف تتاح النتيجة في المدارس غدًا للاستعلام عنها برقم الجلوس، ولم ترفق المحافظة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 شمال سيناء حتى الآن.