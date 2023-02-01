ردد هذا الدعاء.. دعاء المطر المستجاب الذي يجلب الرزق ويقضي عنك الدين

دعاء المطر.. تشهد البلاد اليوم موجة من الصقيع والأمطار والرياح، حيث تنخفض درجة الحرارة مع الكتل الهوائية، لذلك يجب على الإنسان أن يستغل فرصة هطول المطر والتقرب إلى الله والدعاء لأن أحد الأماكن التي تستجاب فيها الدعاء وقت المطر، كما عليه أن يسأل الله الخير في كل شيء، كما فعل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.

إذن وقت المطر هو أن يستغل الإنسان لأن أبواب السماء مفتوحة ووقت الخير، لذا فهو وقت جيد، والمسلم منا يسأل ربه بكل ما يشاء ويصلي إلى الله بدعاء المطر التي هي اجابه الله ييسر له ما يشاء ويرزقه ويوفق له ويسدد دينه ويشفي مريضه فيقوم موقع بوابة الفجر يتقديم دعاء المطر مستجاب.

دعاء المطر

-"اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

دعاء المطر المستجاب

( اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي وأرحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا احتسب).

دعاء المطر لقضاء الدين

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته بعض الأدعية التي كانوا يرددونها في وقت الأزمات وعلمها علي بن أبي طالب لرجل جاءه يسأل عن حاجة لتسديد دينه، وهو متعثر في سداده، فقال له علي ألا أعلمك كلمات قالها لي رسول الله لسداد الدين، قال بلى، قال: قل "اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك"، فاحرص عليه في كل السجود في الصلاة وبعد الصلاة مباشرة، وبين الأذان والإقامة وفي وفي قيام الليل، فإن الله يحب العبد إذا ألح في الدعاء.

دعاء المطر لمن تحب

اللهم ثبت له يقينه، وارزقه حلال يكفيه.

اللهم ابعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه.

اللهم أنزل رحمتك ولطفك به مع كل قطرة مطر وأكرمه بعظيم غفرانك.

اللهم يسر طريقه، وسخر له الطيبين من خلقك، وأشرح صدره بذكرك.

دعاء المطر مكتوب

« يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

دعاء المطر قصير

« اللهم انصرنا يارب العالمين وافتح علينا فتحا عظيما، وارزقنا الإخلاص وانصر الإسلام وأعز المسلمين واسترنا واحفظنا واكتب هذا العام عام فتح وخير وبركة علينا جميعا».

« اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرا يا رب العالمين. اللهم آمين واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة».

« مُطِرْنَا بفَضْلِ اللهِ ورَحْمَتِه، اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا».

«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ».

«اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به). (اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا».

دعاء المطر للرزق

اللّهم صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.



إلهي أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.

دعاء المطر والرعد

أما للرعد فجاء عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.

دعاء المطر والرعد والبرق

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد.