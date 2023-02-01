الموارد البشرية السعودية تُعلن قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين 1444 لهذا الشهر

نشرت وزارة الموارد البشرية قيمة أجور الضمان الاجتماعي للمتقاعدين 1444، حيث تحرص المملكة العربية السعودية على مراعاة الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار، وبالتالي محاولة تقديم الدعم لجميع المواطنين لحمايتهم من تدهور أوضاعهم. جودة الحياة في المجتمع الوضع، حيث يمكن لكل رب أسرة منخفضة الدخل توفير أساسيات المعيشة في المملكة، وتعتبر الأجور من معاشات الضمان الاجتماعي شكلًا من أشكال هذا الدعم وإحدى المفاجآت التي تقدمها المملكة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي من مواطني الأسرة مع زيادة تقدر بـ 20٪ في أجور المواطنين المعالين وزيادة تقدر بـ 96٪ في أجور المواطنين المعالين، هذه النسب المئوية هي النسب المثلى لزيادة قيمة المعاشات المدعومة من الضمان الاجتماعي من أجل السماح لهذه العائلات بالعيش حياة كريمة.

الموارد البشرية تُعلن قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين 1444

يمكننا استخدام النقاط التالية لفهم قيمة الراتب التقاعدي المتقدم للضمان الاجتماعي للمجموعة المستفيدة 1444 في فبراير 2023:

الأسرة المكونة من فردين تصل قيمة الدعم الاجتماعي الخاص بها من البرنامج إلى 1258 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد تصل قيمة الدعم الاجتماعي الخاص بها من البرنامج إلى 1570 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من أربع أفراد تصل قيمة الدعم الاجتماعي الخاص بها من البرنامج إلى 1850 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من خمسة أفراد تصل قيمة الدعم الاجتماعي الخاص بها من البرنامج إلى 2140 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من ستة أفراد تصل قيمة الدعم الاجتماعي الخاص بها من البرنامج إلى 2420 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من ثمانية افراد تصل قيمة الدعم الاجتماعي الخاص بها من البرنامج إلى 3000 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من عشرة أفراد تصل قيمة الدعم الاجتماعي الخاص بها من البرنامج إلى 3840 ريال سعودي.

شروط الضمان للمتقاعدين 1444

يمكننا فهم شروط الضمان الاجتماعي المطوَّر بالطرق التالية: