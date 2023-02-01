أسعار الدولار الآن بجميع البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

أسعار الدولار الآن بجميع البنوك، سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق الأول من فبراير 2023، استقرار ملحوظا خلال التعاملات بمختلف البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، مسجلا 30.15 جنيه شراء و30.23 جنيه بيع في البنك المركزي المصري.

أسعار الدولار الآن

ويبحث الكثيرون عن أسعار الدولار الآن بجميع البنوك بعدا حقق مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، انخفاضًا ملحوظا بنحو 0.029% حسب الوكالات العالمية.

أسعار الدولار الآن بجميع البنوك

واستقرت أسعار الدولار الآن بجميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بعد ارتفاعه يوم أمس وخاصة بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس الشهر الماضي، في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية العالم الماضي.

استقرار أسعار الدولار الآن بجميع البنوك

وتأثرت أسعار الذهب نتيجة إلى ارتفاع أسعار الدولار الآن بجميع البنوك، على المستويين العالمي والمحلي، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية آخر تحديثات لـ أسعار الدولار الآن بجميع البنوك في السطور التالية، لقرائنا ومتابعينا الكرام.

أسعار الدولار الآن في بنك مصر

استقرت أسعار الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 1 فبراير حيث سجل 30.03 جنيه شراء و30.13 جنيه بيع داخل بنك مصر.

أسعار الدولار الآن في البنك الأهلي

وبلغت أسعار الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 1 فبراير في البنك الأهلي 30.03 جنيه شراء و30.13 جنيه داخل البنك الأهلي.

أسعار الدولار الآن في بنك قناة السويس

ووصلت أسعار الدولار الآن في بنك قناة السويس إلى 30.13 جنيه شراء و30.23 جنيه بيع.

أسعار الدولار الآن في مصرف أبوظبي الإسلامي

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.18 جنيه شراء و30.23 جنيه بيع.

أسعار الدولار الآن في بنك الإسكندرية

وبلغت أسعار الدولار الآن 1 فبراير مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 30.13 جنيه شراء و30.23 جنيه بيع.

أسعار الدولار الآن في البنك التجاري الدولي

وفيم يتعلق بـ أسعار الدولار الآن في بنك الجاري الدولي فقد بلغت قيمة 30.13 جنيه شراء و30.23 جنيه بيع داخل البنك التجاري الدولي.

أسعار الدولار الآن في بنك القاهرة والبنك العربي الإفريقي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري ليسجل 30.13 جنيه شراء و30.2 جنيه بيع، بينما سجلت أسعار الدولار الآن في البنك العربي الإفريقي 30.18 جنيه شراء و30.23 جنيه بيع.