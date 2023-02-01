الضمان الاجتماعي يعلن البدء في إيداع معاش شهر فبراير 2023 مشمولًا.. بالزيادة الأخيرة
منذ وقت ليس ببعيد، أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها بدأت الآن في إيداع مدفوعات الضمان الاجتماعي في الحسابات المصرفية للمواطنين لشهر فبراير حيث بدأت في إيداع الرواتب الشهرية لجميع المستحقين بما في ذلك الزيادات. لا استثناءات مؤهلة. الناس من اليوم، من خلال تقرير اليوم، اشرح للجميع ما إذا كان قد تم الإفراج عن الكفالة للجميع اليوم؟ وما هي قيمة ضمان المطور للشخص المؤهل؟ متى ينزل إلى البنك؟ بالإضافة إلى سبب الزيادة الأخيرة في الأسعار ومقدارها.
إيداع الضمان الاجتماعي الآن فبراير 2023
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا الشهر بإيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور في حسابات جميع المستحقين، حيث يتم خصم الدعم على أساس عدد أفراد الأسرة ودخلهم الشهري، بالإضافة إلى قيمة الكهرباء والدعم الغذائي.، وهو دعم إضافي للأجور الأساسية، مع العلم أن الأموال يتم دفعها. قامت الوزارة بذلك منذ فترة في تطوير منصة دعم وحماية مضمونة، نعلم أن عملية الإيداع تدريجي - لذلك قد يقوم بعض الأشخاص بالتنزيل الآن والبعض الآخر غدًا تنزيل باسم تبدأ عملية الإيداع الآن وتنتهي في أول يوم أربعاء من شهر فبراير 2023.
جدول الضمان المطور دفعة فبراير 2023
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج دعم الضمان الاجتماعي قد صيغ لتحديد قيمة المعاش التقاعدي الشهري على أساس عدد وعمر أفراد الأسرة المعالين. المبالغ الإضافية، أي فواتير الكهرباء وبدلات الغذاء، لأن سلم الأجور على النحو التالي:
الضمان الاجتماعي المطور دخول استعلام
دعونا نوضح لكم أن التأمينات الاجتماعية قد بدأت الآن، والدفعة في فبراير، لأن هذا هو تاريخ إصدار التأمين، يمكن للأشخاص المؤهلين البدء في الاستفسار من الآن للتأكد من أن الدفع قد تم. تم تطوير منصة الضمان الاجتماعي، يكون استعلام تسجيل الدخول كما يلي:
- عليك أن تتوجه إلى برنامج الضمان الاجتماعي المطور على شبكة الإنترنت.
- سجل دخول إلى المنصة وتوجه إلى الملف الشخصي الخاص بك.
- توجه إلى قائمة الأهلية والدفعات المالية وتأكد من أنك مؤهل وتحديد قيمة راتبك في قائمة الدفعات المالية.
- انتظر قليلًا إن لم ينزل الدعم لك وسينزل لك الدعم ما دام أنك مؤهل.