استعلم الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس، حيث تزايدة العمليات البحثية من أولياء الأمور والطلاب للاطمئنان على نتيجة الترم الأول الصف الثالث الاعدادي 2023، ونوفر لكم عبر موقعنا الفجر رابط نتيجة تالتة اعدادي ترم اول عبر المقال التالي فتابعونا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

إثر تصريحات مديريات التربية والتعليم أن ضوابط الشهادة الإعدادية ستنتهي قريبًا من عملها في المحافظات، وقد تكثفت عمليات البحث بشكل واضح من قبل جميع طلاب الصف الثالث حول معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الأول، لذلك سنقوم برصد جميع متابعيناهم الاخبار عن اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات حتى يتمكن الطلاب في مختلف الادارات التعليمية التابعة للمحافظة من الاستفسار عن النتيجة حسب الاسم ورقم المقعد من خلال توفير رابط مباشر لمعرفة النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الأول 2023

أعلنت محافظتا بورسعيد وشمال سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراقبة الدرجات في الضوابط، واعتماد النتيجة رسميًا من قبل المحافظين وإعلانها للطلاب على المواقع الإلكترونية. متخصص في اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الأول حتى يتمكن طلابنا من الاستعلام عن نتائجهم برقم المقعد من خلال ادخال الرابط الرسمي واستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الشرقية الفصل الأول

صرح مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية بأنه سيتم الإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية بعد موافقة المحافظ على النتيجة وإعلان نسبة النجاح لهذا العام. رفع النتيجة للموافقة الرسمية، كما أشير إلى أنه سيتم الإعلان عن النتيجة إلكترونيًا عبر الإنترنت من خلال موقع البوابة الإلكترونية للمنطقة الشرقية، وسيتم نشر النتيجة في جميع المدارس بعد الإعلان عنها إلكترونيًا، لذا اتبع خلال الأيام القليلة القادمة لمعرفة النتيجة بمجرد ظهورها، مع أطيب التمنيات لجميع الطلاب مع استمرار النجاح والتميز.

ينتظر أولياء الأمور نتيجة شهادة الثانوية العامة 2023 بمحافظة الجيزة، حيث من المتوقع الإعلان عنها قريبًا.

وأوضحت مديرية تربية الجيزة في بيان لها، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يأتي فور اعتمادها من قبل اللواء أحمد رشيد محافظ الجيزة.

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

يشار إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت يوم السبت 21 يناير وانتهت يوم الخميس 26 يناير 2023.

تقدم 205.491 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة الإعدادية في 688 لجنة بمختلف أقسام المحافظة. تم تخفيض عدد الطلاب في اللجان الفرعية في الامتحانات إلى 14 طالبًا لكل لجنة.

ومن جانبها فقد أعلنت الوزارة عن موعد الاعلان عن نتائج الصف الثالث الاعداد بكل المحافظات، والتى من المقرر أن تكون في النصف الثاني من منتصف اجازة نصف العام الدراسي الحالى والتى من المقرر أنها بدأت منذ يوم 28 يناير 2023، على أن تستمر حتى يوم 9 فبراير 2023، سير الإمتحانات التي أدي فيها 137 ألف و250 طالب وطالبة موزعين علي 757 لجنة امتحانية ما بين 746 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، و8 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية بالإضافة إلى 3 لجان لطلاب مدارس النور والصم ومستشفى 57357 وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

رابط نتيجة جميع المحافظات الشهادة الاعدادية 2023

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