الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444 برقم الهوية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن موعد إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444 كجهة رئيسية مسؤولة عن تقييم امتحانات الترخيص المهني، والتي تلعب دورًا مهمًا في ضمان الجودة العالية في التعليم في المملكة العربية السعودية. المملكة، لذلك إذا كان لدى الخريجين شغف للعمل كمدرسين في المملكة العربية السعودية فيجب التأكد من الحصول على رخصة التدريس الصحيحة من قبل الهيئة الرئيسية المسؤولة عن ذلك، والجدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب قد حددت قياس، معلنا عن رسوم امتحانات الرخصة المهنية للمعلمين، بحيث يكون جميع المعلمين على علم بجميع التكاليف المفروضة، وقد سبق لهم إجراء الامتحانات، وينتظر المعلمون الآن ظهور النتيجة، والتي من المتوقع ظهورها غدا. السبت ان شاء الله.

سيتم إصدار الطريقة الصحيحة للحصول على نتائج اختبار الترخيص المهني للمعلمين والمعلمات من خلال الروابط الرسمية لهذا الغرض، وسيتم الإعلان عنها خلال ساعات. وتجدر الإشارة إلى أن اختبار الرخصة المهنية من الاختبارات المهمة في الحياة المهنية للمعلم، وإذا كانت نتيجة الاختبار عالية، فقد يؤدي ذلك إلى ترقية وظيفية لمعلم، يرجى المتابعة معنا من خلال موقعنا الإلكتروني Egyptmix، وسنتعرف على رابط الحصول على نتائج امتحان الرخصة المهنية العامة من خلال نظام الترخيص والموعد المحدد لظهور وإرسال الخطابات.

نتائج اختبار الرخصة المهنية

نبدأ معكم اليوم بالتعرف على طريقة استخراج نتائج اختبار الرخصة المهنية عام للمعلمين والمعلمات، يمكنكم الدخول إلى هذا الموقع للحصول على نتيجة رخصة المعلم وبعد ذلك يجب القيام بدفع رسوم استخراج النتيجة، يمكنكم الاطلاع على الخطوات اللازمة للإجراءات الخاصة باستخراج النتيجة:

ادخل إلى تسجيل الدخول وذلك عبر رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب.

انقر على الدخول عن طريق النفاذ الموحد.

ثم بعد تسجيل الدخول تفتح معك صفحة نظام الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

اضغط على أيقونة النتائج.

تظهر لك النتائج الخاصة بك.

اضغط على الاختبار العام لمعرفة تفاصيل النتيجة.

موعد اعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444

اعلن حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب علي تويتر موعد اعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444، بحيث سيتم إرسال رسائل نتائج الرخصة المهنية للمعلمين بداية من يوم غد السبت الموافق 14 يناير 2023، 21 جمادى الثاني 1444 هـ، ويتم ذلك عبر رسائل نصية على الرقم المسجل لدي الموقع، ثم سيتم ظهور النتيجة بشكل مفصل للجميع، يوم الاحد الموافق 15 يناير 2023، 22 جمادى الآخرة 1444 هـ.

يتم إجراء اختبار الرخصة المهنية للمعلمين من خلال هيئة التقويم والتدريب حيث يخضع المعلمين والمعلمات لبعض الاختبارات بغرض قياس الكفاءة المهنية والتربوية ويتم اختبار الرخصة المهنية على جزأين وهما كالتالي:

الاختبار التربوي العام

يشترك جميع المعلمين تقريبًا في هذا الاختبار بعد تسجيل بياناتهم الشخصية. كما تعد اختبارات التربوي العام هي وسيلة قياس كفاءة المعلم. حيث يتم بواسطته التحقق من مدى توافر شروط المعرفة والممارسة المهنية، وأيضًا القيم والمسؤوليات المهنية حتى يتم التأكد من قدرته على التدريس بشكل مهني ووفق نظام المملكة التعليمي لتقديم أفضل خدمة تعليمية. أما عن النوع الثاني فتعرفوا عليه معنا من خلال الأسطر القادمة وهو اختبار الرخصة المهني التخصصي.

اختبارات الرخصة المهنية التخصصية

يستهدف اختبار الرخصة المهنية كفاءة المتقدم التخصصية، ويتم امتحان كل فئة على حدة وينقسموا إلى 38 تخصص للتأكد من مدى تمكن المعلم من مادته العلمية وتخصصه. سوف يتم عقد هذه الاختبارات في الشهر الجاري حيث تبدأ في يوم 21 يناير الجاري 2023 والموافق 28 من جمادى الثاني 1444، وذلك بهدف الحصول على الترخيص اللازم للمعلمين بالممكلة حتى يتمكنوا من مزاولة المهنة.