بالخطوات.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 أون لاين عبر موقع النيابة العامة

يبحث العديد من أصحاب السيارات عن كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 للمخالفات والغرامات المفروضة على السيارة أو رخصة القيادة.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر رابط موقع النيابة العامة

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية البحث عن المخالفات المرورية في عام 2023 من خلال رابط موقع النيابة العامة، لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بالعقوبات والمخالفات المرورية لأصحاب السيارات وحاملي رخص القيادة، وتسهيل ذلك. استفسارات المواطنين عبر الإنترنت عن المخالفات المرورية.

الدخول على موقع النيابة العامة من هنـــــــــــــا .

. اختر أيقونة الاستعلامات.

اختر الاستعلام عن مخالفات المرور لكافة مخالفات السيارات.

ادخل بيانات السيارة المراد الاستعلام عليها.

اكتب رقم لوحة السيارة ومن ثم كتابة الأرقام والحروف عليها.

اضغط على الاستفسار عن قيم مخالفات السيارة، وبمجرد الضغط سيظهر لك إجمالي المبلغ المقرر دفعه، مع توضيح طرق الدفع المختلفة.

خطوات دفع غرامة مخالفات المرور 2023 إلكترونيًا

من المهم ملاحظة أنه بعد تسجيل الدخول وإدخال بيانات سيارتك، يجب عليك اتباع سلسلة من الخطوات لدفع غرامات المرور لعام 2023 عبر الإنترنت.

كتابة اسم الشخص المالك للسيارة.

إدخال عنوان مالك السيارة بالتفصيل.

إضافة اسم المرور التابع له مالك السيارة، حسب الاسم الموجود على رخصة القيادة.

اختيار طريقة الدفع سواء من خلال بطاقات الائتمان، أو عن طريق فوري، أو الدفع عند الاستلام.

وفقًا للقرار الصادر عن قانون المرور، إذا تكررت هذه المخالفات المرورية خلال 6 أشهر، فإن المديرية العامة للنقل ستفرض غرامات مضاعفة على السائقين.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة دولية

نوفر لك المستندات التالية المطلوبة للحصول على رخصة قيادة دولية من نادي السيارات والرحلات في مصر على النحو التالي: