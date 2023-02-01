نتائج اختبار الرخصة المهنية 1444 للمعلمين etec.gov.sa

ننشر رابط الاستفسار عن نتائج اختبار الرخصة المهنية 1444 للمعلمين، حيث ينتظر عدد كبير من المعلمين والمعلمات في المملكة اليوم إعلان نتائج الرخصة وإصدارها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب كما اكدت الهيئة البدء في ارسال رسائل نصية تحتوي على نتيجة اختبار الرخصة المهنية مبدئيا، وفي اليوم التالي يتوفر للاستعلام عنها من خلال الملف الشخصي في نظام الترخيص.

أعلنت الهيئة عن عدد الفرص المتاحة لدخول اختبار الترخيص المهني لأصحاب الوظائف التعليمية. وفقًا للضوابط المعتمدة من هيئة تقييم التعليم والتدريب، تقرر إتاحة الدخول للاختبار مرة واحدة سنويًا لكل نوع من أنواع اختبارات الترخيص المهني، وتجدر الإشارة إلى إضافة رمز إظهار نتائج القياس في تطبيق توكلنا، للسماح للمستخدم بمعرفة نتائج اختبارات القياس من خلال التطبيق

نتائج الترخيص المهني 1444

أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية الخطة الزمنية لإصدار الرخصة المهنية، بدءًا بإطلاق نظام التراخيص وتسجيل المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبار الكفاءة لإصدار رخصتهم، ثم البدء في تلقي طلبات التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

ثم إجراء اختبارات الفترة الأولى "الاختبار التخصصي"، وإجراء اختبار الفترة الثانية "الاختبار العام"، وإصدار نتائج الاختبارات وإصدار الرخصة المهنية لجميع المعلمين المختبرين، وقد قامت الهيئة بذلك. أوضحت درجات النجاح في اختبار الرخصة المهنية، حيث كانت درجات النجاح كالتالي:

رخصة معلم من 50 درجة فأعلى في الاختبار المخصص لهذه الرخصة.

رخصة معلم ممارس من 50 إلى 69 درجة.

رخصة معلم متقدم من 70 إلى 79 درجة.

رخصة معلم خبير 80 درجة فأعلى.

ويشترط الحصول على درجة الاجتياز في كلا الاختبارين من أجل الحصول على الرخصة المهنية للمعلم أو المعلمة، ويتم تحديد مستوى الرخصة على الدرجة الأقل الحاصل عليها المختبر في الاختبارين، ومن يرغب في معرفة متى تطلع نتائج الرخصة المهنية 1444 العام للمعلمين، إلى جانب الحصول على رابط تسجيل دخول نظام الرخص الإلكتروني، يمكنه ذلك من خلال التالي.

درجات قياس الرخصة المهنية 1444

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب صلاحية اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، حيث ترتبط صلاحية اختبار الرخصة المهنية بصلاحية الرخصة ذاتها ومدتها خمس سنوات من تاريخ إصدار الرخصة للمعلم أو المعلمة.

وقد تم الإعلان من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب عن طريق حساب العناية بالعملاء تويتر عن موعد إطلاق نتائج اختبار الرخصه المهنية التربوي العام، ووفقًا للمواعيد المعلن عنها فسوف يتاح الاستعلام عن الرخصة المهنية في المواعيد التالية:

إرسال رسائل نصية تتضمن نتيجة الاختبار اعتبارًا من يوم السبت 14 يناير 2023م الموافق لتاريخ 21 جمادي الآخرة 1444هـ.

إتاحة استعلام نتائج الاختبارات عن طريق الدخول إلى نظام الرخص الإلكتروني يوم الأحد 15 يناير 2023م الموافق لتاريخ 22 جمادي الآخرة 1444هـ.

ومن يرغب في الحصول على رابط استعلام نتائج قياس لاستخراج النتائج، أو الحصول على رابط موقع توكلنا لإظهار نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط استعلام نتائج الرخصة المهنية 1444 (tpl.etec.gov.sa).

قياس الخدمات الإلكترونية (e-services.qiyas.sa).

رابط موقع توكلنا الرسمي (ta.sdaia.gov.sa).

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبار المعلمين 1444

لمعرفتها عن طريق الموقع الرسمي تابع معنا النتيجة بواسطة لينك الاستعلام عن نتيجة اختبار المعلمين 1444.عليك اتباع الخطوات للحصول على النتيجة عبر الموقع الإلكتروني بعد أن يتم إعلان النتيجة يوم السبت 14 يناير كما يلي: