كيفية معرفة المخالفات المرورية عن طريق رقم اللوحات المعدنية في مصر بالمنزل.. مجانًا
أجرت النيابة العامة تحديثات جديدة على موقعها الرسمي، خاصة فيما يتعلق بخدمات التفتيش المروري، خاصة للاستعلام عن مختلف المخالفات المرورية.
وتوفر «بوابة الفجر» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مخالفات المرور وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.
طرق الاستعلام عن مخالفات المرور
- الدخول على الموقع الرسمي الخاص النيابة العامة من خلال الـرابـط
- اختر الاستعلام، ثم اختر مخالفات رخص المركبات، أما مخالفات رخص القيادة.
- ادخل أرقام وحروف الرخصة.
- ثم الضغط على إجمالي المخالفات.
ومع ذلك، بعد تحديث موقع إلكتروني حديث، لا تظهر الانتهاكات الإجمالية وتفاصيلها إلا بعد إدخال الرقم المحلي لحامل رخصة القيادة ورقم الهاتف المسجل في حركة المرور لحماية خصوصية مالكي السيارات ومنع الآخرين من الاستفسار عن معلوماتهم والمخالفات مرورية.
طرق الحصول على شهادة المخالفات أونلاين
- الدخول علي علي الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة من خلال الضغط علي الرابط
- اتباع الخطوات السابقة الخاصة بطرق الاستعلام عن مخالفات المرور.
- ثم الضغط على استخراج شهادة وفاء بالغرامات الشاملة.
- ادخل الرقم القومي، ورقم الهاتف المسجل به رخصة السيارة.
- ادخل البيانات المطلوبة، والعنوان المراد عليه تسليم الرخصة.
- دفع رسوم الشهادة 50 جنيها، و15 جنيها رسوم توصيل، ويمكن الدفع نقدا أو بالفيزا.
طرق التظلم على مخالفات المرور
- عليك الدخول علي موقع النيابة العامة من هنا.
- ستظهر لك صفحة بها 5 اختيارات.
- اختر كلمة التظلمات، ومن بعدها عليك الضغط علي كلمة استمرار.
- قم باختيار مخالفات رخص مركبات.
- ستظهر لك صفحة، تطلب منك أن تسجل بيانات رخصة المركبة.
- بعد تسجيل البيانات المطلوبة، قم بالضغط على تقديم الطلب.
- وبعد إرسال الطلب، ستحصل علي كود أحتفظ به، ومن بعدها يجب المتابعة لحين الرد.
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