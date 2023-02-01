برقم المقعد.. رابط نتائج طلاب سلطنة عمان 2023 البوابة التعليمية "المنظرة التعليمية"

لا يزال طلاب سلطنة عمان في بحث مستمر عن رابط نتائج طلاب سلطنة عمان 2023 عمان للفصل الدراسي الأول لعام 2023 م. انتهت جميع الامتحانات في المراحل التعليمية المختلفة منتصف شهر يناير 2023، وأعلنت وزارة التربية والتعليم بدء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس، وما زالت أعمال التصحيح جارية وهناك بعض المؤشرات على إعلان النتيجة قريبًا جدًا ومن المتوقع أن يظهر خلال الساعات القليلة القادمة. بمجرد تحميل النتيجة على موقع البوابة الإلكترونية، سيتم الإعلان عن النتيجة ويمكن للطلاب استخراجها.

نتائج طلاب سلطنة عمان

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان أن عمليات تصحيح إجابات الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول في مختلف المدارس والمراحل التعليمية في السلطنة تجري حاليا على قدم وساق، من أجل الإعلان عنها بسرعة في أسرع وقت ممكن، حيث تظهر النتائج. من المقرر أن تظهر خلال الفترة القادمة. في غضون أيام قليلة سيتم الإعلان عن جميع نتائج المراحل التعليمية المختلفة قبل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، حيث من المقرر إعلان نتائج طلاب سلطنة عمان خلال الأيام القليلة المقبلة..

رابط نتيجة طلاب سلطنه عمان

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لطلبة سلطنة عمان خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر رابط البوابة الإلكترونية في سلطنة عمان، والتي من خلالها يتم الاستفسار عن جميع نتائج الطلاب في مختلف المراحل الدراسية والمراحل التعليمية، حيث أنهى الطلاب أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في منتصف شهر يناير، ولم يتبق سوى أيام قليلة لإعلان النتائج بعد استكمال أعمال التصحيح والرقابة لرفعها على الموقع.

استخراج نتيجة الطلاب سلطنة عمان الفصل الدراسي الأول 2023

سنوضح لكم طريقة استخراج نتائج الطلاب عبر البوابة الإلكترونية، وخطوات الاستعلام هي:

أولا يقوم الطالب بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم home.moe.gov.om.

بعد ذلك يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى نظام التعليم المدمج.

ثم قم بتحديد المرحلة الدراسية للطالب.

بعد ذلك قم بكتابة اسم الطالب ورقم المقعد.

ثم الضغط على أيقونة استعلم.

فور الإعلان عن النتيجة سيتم توافرها على البوابة الإلكترونية، مع بيان بدرجات كل مادة من المواد.

طرق استخراج نتائج الطلاب سلطنة عمان 2023

وفرت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان عدة طرق للتسهيل على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في استخراج نتائج الطلاب سلطنة عمان 2023 الفصل الدراسي نتسعرضها عبر السطور التالية:-

يمكن استخراج درجات الطلاب عمان بالاشتراك في خدمة Omantel.

كما يمكن معرفة نتائج الطلاب 2023 من خلال الاشتراك أيضا في شركة Oredoo.

ويحصل الطلاب أو ولي الأمر على النتيجة فور ظهورها بعد الاشتراك بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقم المقعد الخاص بالطالب.