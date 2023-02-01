البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2023 سلطنة عمان برقم المقعد

تستعد وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان لتفعيل رابط تسجيل الدخول بالبوابة التعليمية نتائج الطلاب 2023 سلطنة عمان من خلال برنامج التعليم المدمج على بوابة الرؤية التعليمية خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحان للفصل الدراسي الأول للصفوف من الأول إلى الحادي عشر للعام الدراسي الحالي 2022-2023 ؛ وهذا جعلنا نرصد في هذا التقرير الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج الطلاب في سلطنة عمان 2023 للفصل الدراسي الأول عبر الهاتف المحمول بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة أو الإدارة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب. ضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لتسهيل الطلاب وأولياء أمورهم.

البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2023 سلطنة عمان

يتزايد البحث بشكل كبير في جميع محافظات سلطنة عمان عن موعد ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 حتى يطمئن أولياء الأمور وهؤلاء الطلاب على النتائج الأكاديمية لهذه الدرجة الأكاديمية المهمة للغاية والتي تحدد المرحلة التالية. المصير التعليمي لهؤلاء الطلاب، لذا تابعونا الآن لمعرفة متى ستظهر هذه النتيجة.

نتائج الطلاب سلطنة عمان 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان أنه يمكن لجميع الطلاب في جميع محافظات عمان الحصول على نتائجهم الأكاديمية من 9 فبراير إلى 11 فبراير 2023، حيث انتهت بالفعل عملية تصحيح أوراق الامتحان وهم الآن في المرحلة. مراقبة الدرجات ومراجعتها بشكل نهائي. ثم قام برفعها على الموقع الرسمي للوزارة، فما يفصلنا عن ظهور هذه النتيجة المهمة هو عدة أيام فقط، فلا داعي لأي قلق أو توتر.

خدمات بوابة سلطنة عُمان التعليمية

برنامج استقبال الطلبة.

المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم.

الكتب المدرسية والمناهج لجميع الصفوف.

الشبكة التربوية.

زاويتي التعليمية.

استخدام الشبكة الدولية.

التطبيقات المجانية المساندة

تعتبر نتائج الطلاب في سلطنة عمان من الكلمات البحثية المهمة تلك الأيام حيث يبحث الطلاب وكذلك أولياء الأمور على خطوات الاستعلام عن النتائج من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الأمر والذي تعتبر من أهم المنصات الإلكترونية التي تم الاعتماد عليها فترة وجود فيروس كورونا في الدراسة وفى الحصول على النتائج وذلك في ظل المجهودات الجبارة التي بذلتها وزارة التعليم في سلطنة عمان بتوجيه من صاحب المقام السامي السلطان هيثم حفظة الله ومن الجدير بالإشارة أن الاختبارات كانت في مستوى الطالب المتوسط وقد نالت على أعجاب مختلف الطلاب في سلطنة عمان.

رابط دخول البوابة التعليمية سلطنة عمان 2023

أولا:- تسجيل الدخول إلى رابط البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2023 سلطنة عمان عبر رابط https://home.moe.gov.om/.

ثانيا:- اضغط على رمز التعليم المدمج

ثالثا:- انقر بعد ذلك على نظام البوابة، ثم وادخل مباشرة إلى الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابعا:- حدد نتائج الطلاب ثم اخترالفصل الذي تنتمي له مع إضافة والفصل الدراسي وعين رقم المقعد واسم المدرسة التي تدرس فيها.

خامسا:- الخطوة الأخيرة هي الضغط على زر عرض النتائج.

