موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم في مونديال الأندية والقنوات الناقلة

الأهلي وأوكلاند سيتي، يترقب عشاق الكرة العربية والمارد الأحمر المواجهة المثيرة المرتقبة مساء اليوم الأربعاء، في افتتاحية المشاركة الثامنة للعملاق القاهري في كأس العالم للأندية الذي تستضيفه دولة المغرب أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

الأهلي وأوكلاند سيتي

ويخوض النادي الأهلي مباراة مهمة أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاحية مونديال الأندية بالمغرب، الذي يسعى فيه المارد الأحمر تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر، لتحقيق مركز جديد يضاف إلى التاريخ الكبير الذي حققه الأهلي في البطولة.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

وتنطلق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق الأول من فبراير 2023، بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والـ11 بالإمارات، في أولى مواجهات كأس العالم للأندية.

وتستعرض "بوابة الفجر" القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية ومباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بالترددات في السطور التالية:

- قناة TNT المغربية الرياضية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية في المغرب:

-القمر الصناعي: عرب سات.

-التردد:12383.

-الاستقطاب: رأسي.

-معدل الترميز: 27500.

-معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

-القمر الصناعي: نايل سات.

-التردد: 11157- 11476.

-معامل الاستقطاب: عمودي.

-معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطا: 3/4.

- قنوات SSC الرياضية السعودية:

SSC1 HD 12380- أفقي 27500 3/4

- تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

-معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

-معدل الترميز: 27500.

-الاستقطاب: عمودي.

- تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي على عربسات:

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

- تردد: 12418.

تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباراة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023

- تردد القناة: 12284.

- القمر الصناعي: النايل سات

- معدل الترميز: 27500.

وخاض لاعبو الأهلي المران الختامي للفريق في تمام الثانية عشرة ظهر أمس، على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، استعدادا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا اليوم، وذلك بعدما قرر مارسيل كولر إلغاء مران يوم الاثنين الماضي بسبب هطول الأمطار بغزارة، حرصا على سلامة اللاعبين.