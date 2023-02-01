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عاجل.. سعر الدولار اليوم الاربعاء 2-1-2023 "الدولار يتخطى 30" في جميع البنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر

مرت أيام قليلة على ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حتى أن الدولار الأمريكي اليوم يمثل ضربة قاتلة للجنيه المصري، خاصة في السوق السوداء، حيث حقق الدولار الأمريكي قفزة أخيرة أدت إلى إلى سقوط الجنيه المصري أمامه في نهاية الشهر الأول من عام 2023، لهذا يريد الملايين من الناس، وخاصة الشعب المصري، معرفة سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، لذلك في ذلك المقال سنتحدث اليوم عن أسعار الدولار بالإضافة إلى سعر الدولار في البنوك وكذلك التوقعات لسعر الدولار.

سعر الدولار اليوم 

 سعر الدولار أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم الأربعاء 1-2-2023 بالبنوك المصرية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 30.05 للشراء، 30.15 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 30.13 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
30.11 جنيه للشراء.

30.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
30.05 جنيه للشراء.

30.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
30.03 جنيه للشراء.

30.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
30.13 جنيه للشراء.

30.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
30.13 جنيه للشراء.

30.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
30.20 جنيه للشراء.

30.25 جنيه للبيع.

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